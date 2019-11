Terremoto di magnitudo 6.5 in Albania avvertita anche nel Sud Italia: 3 morti e almeno 150 feriti | VIDEO

La terra torna a tremare in Albania e non ha smesso per tutta la notte. Il sisma più violento, di magnitudo 6.5, è stato registrato questa notte, alle 3.54 (ora italiana, 2.54 ora locale) con epicentro a pochi chilometri da Durazzo. Poi almeno una cinquantina di repliche continue, con picchi che hanno toccato anche i 5.4 della scala Richter. Un evento talmente violento da provocare i crollo di tantissimi edifici in tutto il territorio e la conta dei feriti si fa più grave di minuto in minuto. Il terremoto Albania, proprio per via della sua vicinanza con lo Stivale e la sua profondità (circa 10 chilometri) è stato avvertito anche in tutto il Sud Italia, in particolare nelle regioni orientali.

Lo sciame sismico era partito già nella giornata di lunedì, poi quella scossa di 6.5 di magnitudo, con ipocentro a 10 chilometri di profondità tra le città di Shijak e Durazzo ha provocato paura e distruzione. Colpita anche la capitale Tirana e la paura ha varcato il mare Adriatico fino ad arrivare anche in Italia dove la scossa è stata percepita in modo sensibile in Puglia, Molise, Basilicata, Abruzzo e Campania.

La scossa di #terremoto delle ore 3.54 è stata avvertita in provincia di Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Dalla sala della protezione civile della @RegionePuglia non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia.

Vi aggiorno se emergeranno fatti rilevanti. — Michele Emiliano (@micheleemiliano) November 26, 2019

Nel nostro Paese non sembrano esserci stati danni a edifici e strutture, ma dall’Albania arrivano immagini di distruzione.

#Terremoto in #Albania :forte scossa di magnitudo 6.5 vicino Durazzo. Il sisma avvertito anche in tutto il sud Italia

la gente è scesa in strada in preda al panico. Nessuna Informazione su eventuali danni a persone o cose(ore 5:22 martedì 26 novembre)

Ecco le prime immagini… pic.twitter.com/rVJBRE4KDb — Massimo (@Misurelli77) November 26, 2019

Terremoto Albania avvertito anche in Italia

Dalle 2.54 (ora locale) di questa notte si scava in diverse città albanesi. Al momento, secondo le prime indicazioni che arrivano dai media locali, si parla di oltre 150 feriti per via dei diversi crolli che hanno colpito tutto il Paese e almeno 3 vittime. Il numero, già altissimo, sembra destinato ad aumentare: risultano ancora tantissimi dispersi e si cercano sotto le macerie. Il terremoto Albania è stato reso ancora più grave dallo sciame sismico che ha provocato ulteriori crolli degli edifici già segnati dalla scossa di magnitudo più alta.

