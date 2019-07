La Grecia trema: scossa di 5.1, comunicazioni interrotte con il Paese

Un’altra calamità naturale ha scosso la Grecia, dopo che qualche giorno fa una tempesta di grandine aveva provocato sei morti. Nella penisola ellenica, il 19 luglio si è verificata un forte sisma. Il terremoto Grecia è stato di 5.1 gradi della scala Richter e ha avuto il suo epicentro a pochi chilometri da Atene.

Terremoto Grecia, magnitudo di 5.1

Secondo le prime informazioni, l’epicentro è stato rilevato a 23 chilometri a nord-ovest di Atene, nella regione dell’Attica. Le prime segnalazioni non parlano di danni, morti o feriti, ma le linee telefoniche hanno subito alcune interruzioni per mancanza di elettricità in diverse aree della capitale. Inoltre, i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare diverse persone che sono rimaste intrappolate in alcuni ascensori nei palazzi di Atene e dintorni.

Diverse persone, in questo momento, sono scese in strada per cercare riparo dalle strutture che – in seguito alle scosse – sono da reputarsi meno sicure.

Le rassicurazioni dei soccorritori del terremoto Grecia

Tuttavia, sono arrivate delle rassicurazioni direttamente dal numero uno del coordinamento dei soccorsi: «Non c’è motivo di preoccuparsi, gli edifici della capitale sono costruiti per sopportare terremoti molto più forti» – ha affermato il capo dell’agenzia di protezione anti-sisma, Efthymios Lekkas.