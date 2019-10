Paura in Calabria: la terra trema all’alba. Sisma da 4.4 di magnitudo

Risveglio di paura in Calabria dove questa mattina, intorno alle 6.30 la terra ha tremato. La prima rilevazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha circoscritto la magnitudo della scossa – il cui epicentro è stato registrato a pochi chilometri dalle coste cosentine – a una magnitudo tra i 4.3 e i 4.8 della scala Richter, per poi ufficializzare la forza del sisma a 4.4. Per il momento non risultano gravo danni, ma è presto per conoscere gli effettivi rilievi sul terremoto Calabria.

La scossa è stata avvertita sensibilmente alle 6.31 di questa mattina, con molte persone sveglie da poco o ancora a letto e sorprese dal movimento tellurico. Pochi minuti dopo, intorno alle 6.38 (quindi sette minuti dopo il primo e più forte evento), si è ripetuto un nuovo sisma nella zona, meno intenso, con una magnitudo registrata di 2.5.

Molti di loro, presi dalla classica paura del sisma, sono scesi in strada. L’epicentro è stato registrato a poche miglia nautiche dalla costa di Cosenza e la profondità è stata di circa 11 chilometri. In attesa dei riscontri, nella speranza che non sia accaduto nulla nonostante l’intensità e la durata del terremoto Calabria, in molti sui social hanno raccontato il terrore per questo traumatico risveglio.

Just experienced my first #earthquake, here in #Castrovillari, #Calabria, in the #SouthOfItaly.

Confounded thing woke me up. Most inconsiderate to fire off at 6:30am.

I will, of course, raise the point with my local MP…#Terremoto #SudItalia

— Romeo Crow (@RomeoCrow) October 25, 2019