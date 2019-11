Terremoto in Albania, Di Maio: «Per ora nessuna vittima italiana»

Si aggiorna il bilacnio delle vittime del terremoto Albania. L’evento sismico che ha avuto il suo epicentro nei pressi di Durazzo e che ha avuto magnitudo 6.5 rappresenta senz’altro una catastrofe per il Paese che si affaccia sul mar Adriatico. Al momento, stando alle prime indicazioni dei soccorritori, ci sarebbero sei morti e oltre 150 feriti. Ma c’è anche un numero imprecisato di dispersi, con le autorità locali che stanno scavando sotto le macerie per cercare di recuperare i cittadini albanesi che sono stati vittime del crollo di abitazioni.

Terremoto Albania, Di Maio dice che non ci sono italiani coinvolti

Secondo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in contatto con l’unità di crisi della Farnesina che è sotto la sua responsabilità, dopo circa sette ore dall’evento sismico non risultano vittime tra i cittadini italiani che pure sono presenti in gran numero in Albania. Tra l’altro, nei pressi di Durazzo, si è registrato anche il crollo di una struttura alberghiera, per cui è alto il rischio che ci possano essere vittime anche tra persone straniere.

La circostanza di un coinvolgimento di italiani, tuttavia, è stata al momento smentita da Luigi Di Maio che è intervenuto in trasmissione ad Agorà. Il ministro degli Esteri ha affermato: «Abbiamo attivato l’unità di crisi e al momento non ci risultano cittadini italiani coinvolti. Al popolo albanese va tutta la nostra solidarietà per un sisma che è stato avvertito anche in diverse regioni del sud Italia».

Terremoto Albania, la solidarietà del governo italiano

Attivata unità di crisi della Farnesina per terremoto in #Albania “non abbiamo per ora notizie di italiani coinvolti” @luigidimaio ministro Affari Esteri #agorarai pic.twitter.com/ovrrJE45OU — Agorà (@agorarai) November 26, 2019

Stando alle parole di Luigi Di Maio, in ogni caso, non sono arrivate segnalazioni nemmeno alla centrale operativa della Farnesina, relativamente a presenze italiane in Albania al momento del terremoto.