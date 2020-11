La “terrazza” degli assembramenti

Ancora un sequenza di video che Giornalettismo dalla “Terrazza Sentimento”. Il “Vi amo piccolini” è la frase che Daniele Leali accoglieva ai party di Genovese in barba ai decreti, agli assembramenti, a qualunque regola in vigore la notte tra il 27 settembre e 28 settembre. Come potete vedere la “terrazza” di casa Genovese in realtà era una discoteca in piena regola. Eppure le denunce del vicinato, il ballerino Roberto Bolle su tutti, erano state depositate da tempo. Com’è possibile che in centro a Milano esistesse una discoteca e una “Terrazza” a cielo aperto e a cielo chiuso senza che nessuno se ne accorgesse? Queste domande troveranno risposta all’interno di un’indagine da ricomporre come un puzzle. In un clima di pandemia, vedere queste immagini proprio mentre la curva dei contagi risaliva, fa riflettere, fa riflettere… tanto. Non solo per i reati commessi di cui è accusato Genovese, ma anche pensando al Covid e alla pandemia che ha portato alla chiusura di locali notturni, ristoranti, eccetera. Eppure a Genovese, più volte denunciato dal suo vicinato, era permesso di tutto. Senza rimorsi o “sentimenti”. Questi video sono stati recuperati dalle stories che lo stesso Leali, al momento non indagato, postava su Instagram. Questi video sono al servizio di chi sta svolgendo le indagini o di chi ha assistito a scene che custodisce dentro il suo cuore e non riesce a parlarne…

