Alba Parietti: nessun rapporto con Genovese, anzi

La foto postata sul suo profilo da Alba Parietti con Alberto Genovese e la fidanzata Sarah, specifica la conduttrice: «È frutto di un unico incontro, in unico giorno sulle piste da sci, a Courmayeur. In presenza di molte altre persone, circa un anno fa».

Parietti su Genovese, le dichiarazioni della conduttrice

E sul termine affettuoso con cui Alba li descriveva “nipotini”, lei specifica quanto segue: «La parola nipotina era rivolta a Sarah, figlia di una mia storica amica, la consideravo tale. Non ho mai più incontrato, né prima, né dopo, Genovese. Non ho mai trascorso una vacanza con la coppia. A Courma ho casa, l’incontro è stato a un pranzo, sulle piste da sci».

Per i bene informati, per le persone vicine ad Alba, in realtà la Parietti, per sua ferma volontà, avrebbe chiuso i rapporti di amicizia con la madre di Sarah perché era molto critica nei confronti di Genovese e soprattutto non approvava la relazione di Sarah con quest’uomo.