Terni, confessa lo spacciatore: i due ragazzi morti a causa di una «boccetta di metadone a 15 euro»

Nel corso delle indagini per capire le cause della morte avvenuta durante il sonno dei due ragazzini di Terni – rispettivamente di 15 e 16 anni – è arrivata la confessione dello spacciatore Aldo Maria Romboli, 41 anni. L’uomo è attualmente sottoposto a fermo con l’accusa di morte come conseguenza di altro delitto. Dalle sue parole emergono nuovi importanti dettagli a partire dalla sostanza: «Gli ho venduto una boccetta di metadone a 15 euro», ha confessato, confermando anche che non si è trattato della prima volta.

LEGGI ANCHE >>> Salerno, sequestrate 14 tonnellate di “droga dell’Isis”, che finanzia il terrorismo, per il valore di un miliardo

Morti nel sonno a causa del metadone

I due ragazzi sono morti nel sonno a causa del metadone acquistato. 15 euro per mezza boccetta di sostanza diluita con acqua. Stando alle indagini e alla ricostruzione, basata anche sulla confessione dello spacciatore, i due ragazzi hanno assunto la sostanza insieme in un parco vicino casa di uno di loro. Romboli ha confessato che quella non era la prima volta che vendeva il metadone ai due durante un interrogatorio andato avanti per circa un’ora. Chiesta la convalida del fermo per lo spacciatore mentre il difensore dell’uomo non ha avanzato alcuna istanza, riferendo che il suo assistito «è un tossicodipendente e ora è distrutto».

«Sembravano lontani da giri pericolosi»

Il Corriere della Sera ha raccolto le parole dei familiari, comprensibilmente disperati e sotto shock. Flavio abitava con sua madre in una zona residenziale poco fuori dal centro mentre Gianluca viveva con la famiglia nel quartiere San Giovanni. «Flavio e Gianluca erano i nostri angioletti. Amici per la pelle», hanno detto le famiglie, raccontando di due ragazzi come tanti altri che si incontravano con gli amici, facevano sport e che si erano legati per via del fatto che le mamme si ritrovavano nello stesso gruppo catecumenale di preghiera.

(Immagine copertina da Facebook)