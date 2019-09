Dopo una risposta da standing ovation, lancia l'hashtag "Vesto come voglio"

È stata duramente attaccata per la scelta dell'abito blu elettrico il giorno del giuramento

Più che ministra ormai è esperta di tendenze. Parliamo di Teresa Bellanova, neo nominata ministro dell’Agricoltura che è stata presa di mira da oppositori e social network per il suo look colorato. Si è presentata infatti nel giorno del giuramento con un abito blu elettrico pieno di balze, che le è valso molte critiche. Ma anche molto complimento: persino un “Enzo Miccio approved”. E dopo aver zittito gli haters, pubblica il suo nuovo outfit.

Teresa Bellanova sfoggia un altro outfit, con l’hashtag più giusto che mai

La sua risposta alle critiche per l’abito blu era stata: «La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna#qualcosadiblu». Virtualmente, c’è stata una standing ovation, di tante donne ma anche uomini. Volente o nolente, ora Teresa Bellanova è consapevole che il suo armadio verrà passato a raggi x, ma non si fa intimorire. E dopo la bellissima zittita social, posta un nuovo outfit.

«Visto che il blu di ieri ha elettrizzato molti – scrive la neo ministra su Twitter – , ho voluto provare con questa mise oggi, che ne dite?». Anche questa volta, l’hashtag è perfetto: « # vestocomevoglio oppure no? Secondo voi?» scrive allegando una fotografia in cui la si vede con un grandissimo sorriso mentre è al telefono, e indossa un top color mostarda con dei pois neri. Che il suo gusto piaccia o meno è irrilevante, a conquistare tutti è la sua ironia (finalmente).

