Il “viaggio nei pentimenti” della Rai su Alberto Angela

In vista della finale del "reality" Mediaset, la tv pubblica ha sospeso Noos a causa degli scarsi risultati in termini di ascolti

I dati degli ascolti televisivi non mentono: Temptation Island è un fenomeno televisivo apprezzato e seguito da buona parte del pubblico italiano. Il “Viaggio nei sentimenti” delle coppie di innamorati (?) attira l’attenzione di moltissimi telespettatori e lo share conferma questa tendenza che va avanti da anni. La Rai ha provato a contrastare questo predominio – pressoché assoluto – mandando in onda Noos, il programma di approfondimento e divulgazione condotto da Alberto Angela, in onda ogni giovedì su Rai 1. Fino alla scorsa settimana: la televisione pubblica ha deciso di sospendere la messa in onda della trasmissione a causa degli scarsi risultati, fagocitati dal successo del “reality” Mediaset.

Temptation Island è l’incubo della Rai

Dunque, fino al 22 agosto – quindi anche dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 – Noos non andrà più in onda. Ma perché la Rai ha sacrificato la professionalità e la stima che molti italiani provano per Alberto Angela per tentare una missione impossibile? Fin dall’inizio, era evidente il “Davide contro Golia”. Chi ha scelto i palinsesti ha sottovalutato (per usare un eufemismo) i dati relativi alle precedenti edizioni di Temptation Island. E ora si è tentato di correre ai ripari nel giorno della finale del reality in onda su Canale5. Ma la figuraccia è ormai storia.

Ma non finisco qui i guai per la Rai: Agcom l’ha sanzionata per 206mila euro a causa della pubblicità occulta per le scarpe indossate da John Travolta sul palco dell’Ariston, in una delle serate del Festival di Sanremo. E non solo: l’Autorità ha anche tirato le orecchie all’azienda pubblica per il caos nel televoto, dove sono andati dispersi (e non conteggiati ai fini della classifica finale) oltre 2,2 milioni di voti da casa. Un evento che, potenzialmente, ha anche avuto effetti sull’esito finale della kermesse musicale. Quella che ha premiato Angelina Mango davanti a Geolier e Annalisa.