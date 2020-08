A fuoco il set di Temptation Island

Non si capisce se doloso o casuale ma questa notte l’Is Morus Relais, hotel che ospita la trasmissione Temptation island è andata a fuoco, o meglio una parte dell’hotel si è incendiata e con esso le scenografie del programma.

Temptation Island, incendio nell’hotel che ospita il reality

Queste le immagini pubblicate dai vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnere il rogo all’interno dell’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari.

Pare che tutto sia partito dal fuoco divampata da un automobile (quella nella foto). Le indagini sono ancora in corso per valutare l’eventuale dolo dietro il rogo nell’hotel che ospita la seguitissima trasmissione in onda su Mediaset.

(foto di copertina: da Vigili del Fuoco)