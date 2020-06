Alessia Marcuzzi, la sua conduzione bis di Temptation Island non è mai stata a rischio

Alessia Marcuzzi, non ha mai rischiato di perdere la sua seconda conduzione di ‘Temptation Island Vip’. Infatti la conduttrice a settembre, pare che il programma sia previsto in onda nel corso della prima settimana, tornerà sulle reti Mediaset con il programma che viaggia nei sentimenti dei vip.

Alessia Marcuzzi condurrà anche Temptation Island 2020

La staffetta con Filippo Bisciglia , ex concorrente proprio della Marcuzzi ai tempi del Gf Nip dunque continua. Alessia non ha mai rischiato di non andare in onda con il programma prodotto da Fascino e curato dal team di Maria De Filippi.

Alessia Marcuzzi ha condotto per la prima volta l’edizione di Temptation Island Vip nel 2019, dopo che nel 2018 – nella sua prima edizione in versione ‘premium’ – la trasmissione che metteva insieme vip e tentazioni su un’isola tropicale era stata condotta da Simona Ventura. Al timone dell’edizione 2020 del prodotto Mediaset, dunque, ci sarà ancora Alessia Marcuzzi che non è assolutamente intenzionata a far passare in sordina questa seconda esperienza.

Del resto, il background come conduttrice di reality show non le manca: tutti la ricordano alla guida del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi. Adesso continuerà a collezionare conduzioni di questo tipo. Il 2020 di Temptation Island Vip sarà ancora all’insegna di Alessia Marcuzzi.