Nessun figlio per Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Al contrario di quanto si rumoreggia sul web, dopo la notizia lanciata da un magazine, non c’è nessun figlio in arrivo per Filippo Bisciglia, conduttore tra gli altri programmi di Temptation Island, e Pamela Camassa, attrice e showgirl. Smentita secca, dunque, con una netta presa di distanze rispetto a quanto riportato da altri media di settore.

Pamela Camassa incinta? La secca smentita

Nella vita della coppia però qualche news in arrivò c’è. I due hanno preso casa nuova da poco, ma avranno un breve tempo per godermela (almeno ora), perché Filippo è in partenza la prossima settimana per guidare la nuova edizione di Temptation Island. Poi sarà il tempo di godersi la vita di coppia con Pamela, la nuova dimora e magari programmare una famiglia allargata. Ma oggi i due sono felici così.

Filippo Bisceglia sta continuando la sua avventura professionale come conduttore di show e reality televisivi, dopo l’esperienza al Grande Fratello, mentre la compagna Pamela Camassa, dopo essere stata scelta come Miss Mondo Italia in giovanissima età e dopo la vittoria in diversi altri concorsi di bellezza, è apparsa in trasmissioni come La Talpa, I Raccomandati e I migliori anni. Successivamente, le esperienze cinematografiche con 2000 – Via del corso (regia di Adolfo Lippi, 2008) e Un’estate al mare (regia di Carlo Vanzina, 2009).