Telepass amplia i propri servizi: al via la nuova offerta RC Auto

Telepass, azienda leader nei servizi per la mobilità, compie un passo importante nel settore assicurativo, lanciando polizze RC Auto, Moto e Furgone in collaborazione con Verti Assicurazioni. Questa iniziativa rappresenta una svolta significativa, pensata per semplificare la vita degli automobilisti italiani, combinando la praticità d’uso del mondo Telepass con la flessibilità delle assicurazioni digitali.

L’azienda, tradizionalmente associata ai pedaggi autostradali, ha annunciato l’espansione del proprio portafoglio di servizi attraverso una partnership strategica con Verti Assicurazioni, compagnia diretta del Gruppo Mapfre. Le nuove polizze, completamente digitali e personalizzabili, saranno disponibili sui canali online di Telepass, confermando l’obiettivo dell’azienda di offrire soluzioni integrate per una mobilità a 360 gradi.

Una campagna con Max Angioni per presentare le nuove polizze Telepass

La novità, in particolare per quanto riguarda l’offerta RC auto, è stata promossa con una campagna pubblicitaria nazionale, che vede protagonista il comico e presentatore Max Angioni. Gli automobilisti italiani potranno così scoprire come gestire in modo intuitivo l’assicurazione dei propri veicoli, direttamente dall’app o dal sito web di Telepass.

Un’unica app per tutte le esigenze di mobilità

Con questo nuovo servizio, Telepass consolida il suo ruolo di piattaforma integrata per la mobilità. Ora, oltre a pagare i pedaggi autostradali, gli utenti potranno configurare la propria polizza, selezionando le garanzie più adatte, rinnovarla e gestire eventuali sinistri, tutto all’interno dello stesso ecosistema digitale.

La promessa è quella di un’esperienza fluida e intuitiva, che elimina la complessità di dover utilizzare strumenti differenti. Un’unica app, dunque, per un controllo completo delle proprie necessità di mobilità, con un focus su comodità, personalizzazione e immediatezza.

Tra i vantaggi principali della nuova offerta spicca la possibilità di scegliere un pagamento mensile senza alcun costo aggiuntivo, una caratteristica pensata per chi preferisce gestire le proprie spese in modo più flessibile. Inoltre, chi decide di aggiungere almeno una garanzia accessoria alla polizza può beneficiare di uno sconto fino al 30%.

L’integrazione tra servizi finanziari e mobilità

L’entrata di Telepass nel mondo delle assicurazioni conferma un trend in crescita, quello della convergenza tra servizi finanziari e mobilità. Questa sinergia permette di offrire soluzioni integrate e facili da usare, che possono generare significativi vantaggi economici e organizzativi per i consumatori.

Grazie alla partnership con Verti Assicurazioni, realtà con un forte approccio digitale, Telepass punta a una completa digitalizzazione dei propri servizi, continuando a innovare nel panorama della mobilità italiana ed europea.

Gianfilippo Lena, amministratore delegato di Telepass Assicura, ha così commentato: «La partnership con Verti ci ha consentito di creare un’offerta assicurativa completa e personalizzabile, pensata per rispondere ai bisogni di semplicità e convenienza dei nostri clienti. Grazie all’esperienza maturata nei primi quattro anni di attività di Telepass Assicura, abbiamo sviluppato insieme a Verti un prodotto innovativo e digitale, capace di rafforzare la nostra presenza nel mercato RC, ampliando ulteriormente l’offerta del Gruppo Telepass».

Anche Marco Buccigrossi, Business Director di Verti Assicurazioni, ha espresso soddisfazione per la collaborazione: «La partnership siglata con Telepass Assicura consente a Verti di rafforzare la sua forza distributiva, arrivando a una platea di consumatori in target per noi”, le sue parole. “Quando scegliamo un partner guardiamo la sua storia, il suo presente e quello che potremmo fare insieme. In questo caso con Telepass Assicura ci sentiamo proiettati in un mondo distributivo vicino a noi per spirito imprenditoriale e per affinità organizzativa. Siamo entusiasti e vogliamo rendere le nostre soluzioni assicurative ancora più accessibili e vicine alle esigenze di tutti i guidatori».