Per il telemarketing selvaggio, il Garante multa Sky per 3,3 milioni di euro

Sky non era stata autorizzata a utilizzare i nominativi degli utenti a fini promozionali, secondo il Garante della Privacy. Così, come è capitato in passato per alcune compagnie telefoniche, anche l’emittente satellitare è stata accusata di telemarketing selvaggio e il Garante della Privacy ha comminato alla società una sanzione da 3,3 milioni di euro. Una cifra decisamente alta che evidenzia la portata del fenomeno.

Garante contro Sky, la sanzione

Il Garante ha comunicato che il provvedimento «giunge al termine di una complessa attività istruttoria avviata a seguito di decine di segnalazioni e reclami di persone che lamentavano la ricezione di telefonate indesiderate, effettuate per promuovere i servizi offerti da Sky, sia direttamente sia tramite call center di altre società. Molte le criticità riscontrate, in particolare l’effettuazione di chiamate promozionali senza informativa e senza consenso, utilizzando liste non verificate, acquisite da altre società».

Praticamente, il fatto di essere contattati telefonicamente da operatori di Sky ha creato problemi agli utenti, che hanno per questo motivo effettuato delle segnalazioni al Garante che, a quel punto, ha proseguito con le sue indagini, fino a individuare la fattispecie della casistica all’interno della quale Sky si era imbattuta. Per il Garante, all’inizio della telefonata, Sky avrebbe dovuto specificare la natura della chiamata e indicare il motivo del contatto. Avrebbe dovuto proseguire con la richiesta soltanto nel caso in cui il cliente avesse accettato lo scopo commerciale della telefonata.

L’autorità sostiene, inoltre, che Sky – nell’operare – avrebbe dovuto tenere conto del panorama economico, sociale e legislativo all’interno del quale andava a intervenire.