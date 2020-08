La candidata del centrodestra aveva cancellato il suo tatuaggio delle SS, sostituendolo con una mezzaluna

La foto che ha fatto il giro dei social network è datata e risale a un periodo diverso da quello delle ultime amministrative. Sabrina Deambrogi, la candidata di Valenza con un tatuaggio delle SS, ora non ha più sul proprio collo quel simbolo. Da qualche tempo, infatti, lo aveva cancellato sostituendolo con una mezzaluna. Tuttavia, quella foto ha causato la fine della sua corsa a consigliere comunale nel municipio in provincia di Alessandria, a supporto del candidato di centrodestra Alessandro Deangelis.

Tatuaggio SS candidata a Valenza, la storia

«Sabrina Deambrogi, raggiunta telefonicamente dal nostro candidato a sindaco – si legge in un comunicato diffuso dalla squadra di Alessandro Deangelis -, ha specificato di aver da tempo cancellato quel simbolo; allo stesso modo, ha già dato disponibilità ad autosospendersi dalla competizione elettorale e, in caso di elezione, a non entrare nelle Istituzioni locali». Insomma, la corsa sembra finita qui, dopo che l’emittente locale Radiogold aveva tirato fuori una fotografia in cui la donna appare caratterizzata da un vistoso tatuaggio delle SS.

Tatuaggio che, a quanto pare, è stato coperto con una mezzaluna, mentre il candidato sindaco Alessandro Deangelis si augura che, adesso, vista la modifica, «non venga scambiata per jihadista». Dal canto suo, la candidata Sabrina Deambrogi ha sottolineato che, in un passato caratterizzato anche da problemi di salute, si era avvicinata a movimenti di estrema destra.

Tatuaggio SS candidata a Valenza, la spiegazione della donna

In una nota pubblica, la candidata ha affermato: «Gli ultimi mesi hanno segnato per me una rinascita – ha scritto -, coincidendo con la volontà di smarcarmi ed allontanarmi dalle posizioni estremiste che ho sostenuto in passato». Attualmente, Sabrina Deambrogi è attiva nelle associazioni animaliste e ambientaliste. In passato, invece, era stata esponente di Casapound, con all’attivo una candidatura alle amministrative in un paese del Tortonese, come sottolineato dal candidato Deangelis in un passaggio con il Corriere della Sera.