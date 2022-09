Ecco come appare il tweet modificato con il tasto edit

Ci sono dei momenti, dei simboli, che sono sicuramente più significativi rispetto ad altri. Nella fattispecie, qui si parla dei tweet modificati. Ovvero quelle comunicazioni, che gli account fanno attraverso Twitter, che possono essere cambiate in seguito all’introduzione del tasto edit. Si tratta di una delle richieste storiche degli utenti di Twitter: per anni, dalla base, era stata percepita l’esigenza di avere una funzionalità che consentisse la modifica dei tweet. Poi c’è stata la trattativa con Elon Musk (che credeva moltissimo in questa stessa opzione), poi c’è stato – effettivamente – un passaggio d’apertura che ha permesso agli utenti di Twitter Blue (il servizio a pagamento del social network) di poter sperimentare il tasto edit a campione. Ora, lo stesso Twitter Blue ha mostrato al mondo intero come apparirà, anche nella sua facciata, il tasto di modifica del tweet.

Tasto edit di Twitter, come compare al pubblico

«hello this is a test to make sure the edit button works» – era il messaggio originale. «hello this is a test to make sure the edit button works, we’ll let you know how it goes» – è diventato il messaggio dopo la modifica. Il tweet, nel feed, si mostra leggermente diverso dal resto dei tweet non modificati. La differenza la fa l’icona di una matita, accanto all’orario di pubblicazione:

hello this is a test to make sure the edit button works, we’ll let you know how it goes — Twitter Blue (@TwitterBlue) September 29, 2022

Espandendo il tweet, si può rilevare anche l’orario dell’ultima modifica. Che è cliccabile e che, quindi, darà accesso anche alla cronologia delle modifiche stesse. Lo ricordiamo: saranno cinque al massimo, nel giro di 30 minuti dalla pubblicazione del tweet.

La funzione di modifica dei tweet è in programma, al momento, solo per gli utenti di Twitter Blue in aree specifiche del pianeta: Nuova Zelanda, Australia, Canada e Stati Uniti. Bisognerà capire, dunque, se – dopo questo primo tweet modificato – ci saranno novità e differenze nell’impiego di questa nuova funzionalità.