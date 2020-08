Intraprende un percorso di digiuno per purificarsi e muore di stenti a 43 anni

La scelta di purificarsi non mangiando l’ha portata alla morte. Siamo a Taranto, dove una donna di 43 anni è stata trovata priva di vita nel suo letto dalla madre anziana lo scorso novembre. Le indagini del sostituto procuratore della Repubblica Lucia Isceri – che ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte – hanno restituito la causa della morte: «presenza significativa di acetone» nel corpo causata dal prolungato digiuno e che ha innescato una serie di reazioni fatali.

Taranto, muore per il digiuno purificatore a 43 anni

Sembra una storia incredibile che, in fondo, incredibile non è. Non è la prima volta e non sarà nemmeno l’ultima in cui qualcuno perde la vita per scelte dettate da motivi religiosi, estetici o filosofici a causa della malnutrizione. La donna ha cominciato questa purificazione con l’intento di migliorare la sua qualità di vita ed è morta. La madre, che pure ha sempre provato a contrastare le scelte della figlia, si è trovata fuori casa per qualche giorno. Al ritorno ha trovato il corpo della donna nel letto quando già non c’era più nulla da fare e altro non le è rimasto da fare che chiamare i Carabinieri.

Non era la prima volta che la donna mangiava in maniera inadeguata

La donna è arrivata alla scelta di purificazione estrema – smettere sia di mangiare che di bere – ma nella vita aveva già agito in maniera estrema rispetto all’alimentazione. La madre della 43enne – che viveva insieme a lei a San Marzano di San Giuseppe – ha sempre dovuto vegliare sull’alimentazione della figlia, che già in altri periodi si era nutrita unicamente di frutta e verdura. Come faceva sempre, la madre si era premurata di lasciare alla figlia delle cose da mangiare ma la donna ha scelto di non mangiare nulla come aveva già annunciato, volendo purificarsi e rimanendo in assenza di qualsiasi forma di nutrimento.