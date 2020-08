Il Consigliere (ex M5s) del XII Municipio di Roma che dice: «L’omosessualità è una malattia causata dai vaccini»

Italia, agosto 2020. Non per colpa del caldo, non a causa della mole di lavoro. Si tratta di una vera e propria forma mentis che, secondo lui, trova conferma nel parere degli esperti. Prima di chiederci quali esperti abbia contattato Massimiliano Quaresima, dobbiamo analizzare quelle sue parole pronunciate non al bar (che non toglierebbero nulla alla gravità del caso), ma in un’Aula istituzionale. Quella del Consiglio del XII Municipio di Roma. Il Consigliere, eletto con il Movimento 5 Stelle e ora al Gruppo Misto, si è scagliato contro la mozione presentata dai pentastellati e dal Pd per l’adesione alla campagna nazionale ‘Da’ voce al rispetto’. Si tratta di un’iniziativa in favore dell’approvazione della legge contro l’omotransfobia.

LEGGI ANCHE > Libero definisce «insulto» il tweet di Adinolfi su Francesca Pascale e Paola Turci ma poi le chiama “amiche speciali”

Lo ha fatto portando una sua personalissima tesi, con queste parole: «C’è un incremento dell’omosessualità a partire già dall’adolescenza a causa dei vaccini. Nei vaccini ci sono le cellule dei feti abortiti femminili che modificano l’informazione che entra nel corpo e ti trasformano in omosessuale». Come detto, questo concetto è stato espresso all’interno di una sede istituzionale, seppur per via telematica. Il Consiglio del XII Municipio, infatti, era in collegamento attraverso la piattaforma Teams. RomaToday ha isolato quel suo discorso di quattro minuti.

Massimiliano Quaresima e gli omosessuali che aumentano per via dei vaccini

Le posizioni di Massimiliano Quaresima sono ben note agli altri componenti del Consiglio del Municipio XII: No Vax, contro il 5G e ultimamente, anche contro l’utilizzo delle mascherine. E adesso sappiamo anche la sua posizione su omosessualità e vaccini.

«Tutta questa situazione delle lgbt va rivista c’è pure un “p” da aggiungere, di “pedosessuale” nel 1990 hanno derubricato l’omosessualità dalle malattie mentali, andrebbe rivisto il motivo per cui è stato tolto e andrebbe approfondita la questione. Ho parlato con molti biologi, c’è un incremento esponenziale dell’omosessualità a partire da persone giovani, quasi da bambini, da adolescenti, e questo diciamo, è stato spiegato da questi biologici, potrebbe essere legato alla vaccinazione. Ci sono delle cellule di feti abortiti diploidi femminili nei vaccini che modificano le informazioni, entrano poi nel corpo di questi bambini che così si trasformano».

Le reazioni

Ovviamente ci sono pochissimi commenti da fare su questa dichiarazione. Lo stesso Massimiliano Quaresima ha riportato pensieri mai codificati e ufficializzati negli studi. Sembra il classico discorso da bar al grido di ‘mi ha detto Tizio, che ha saputo da Caio a cui ha riferito Sempronio’. Ma questo è il livello della politica italiana nell’Italia del 2020.

(foto di copertina: da profilo Facebook di Massimiliano Quaresima)