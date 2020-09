50 casi di positività di oggi si riferiscono in realtà a test effettuati ad agosto

Sebbene oggi il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore sia stato complessivamente alto (si è toccata quota 1732 casi di positività in più), occorre fare una precisazione che riguarda la regione Veneto. Infatti, ben 50 casi messi a verbale oggi nei dati del ministero della Salute, si riferiscono in realtà ai primi 15 giorni di agosto.

Tamponi in Veneto oggi, 50 casi si riferiscono ad agosto

Come è stato possibile questo piccolo spostamento statistico? In realtà è lo stesso bollettino della regione Veneto (oggi particolarmente colpita con 273 casi di positività all’interno dei confini regionali) a spiegarlo: 50 tamponi erano stati processati nei primi giorni di agosto da alcuni laboratori privati e i risultati di questa positività sono stati registrati soltanto nella giornata di oggi (ma erano già stati comunicati ai pazienti). Altri 120 casi, invece, si riferiscono interamente al focolaio che si è sviluppato intorno allo stabilimento Aia di Treviso, una zona già tristemente nota per il contagio da coronavirus.

Tamponi in Veneto alzano la media

In ogni caso, il venerdì è stato sempre un giorno particolarmente complesso per i dati sul coronavirus in Italia. Il venerdì, infatti, i casi sono saliti in 8 settimane su 13 (considerando da giugno in poi) in media del 15%. Oggi, il risultato atteso era di circa 1600 casi rispetto ai valori del resto della settimana, reso più alto sia dai 50 tamponi registrati in Veneto in un secondo momento rispetto al loro reale periodo cronologico di riferimento (ci saremmo fermati a 1632 casi), sia dal fatto che oggi si è registrato un nuovo record di tamponi effettuati dall’inizio della pandemia, ben 113mila.