Perché non si fanno tamponi obbligatori a chi rientra dalla Francia visti gli ultimi dati Covid?

La Francia sta vivendo un rialzo notevole dei dati tanto che preoccupa un nuovo picco. In un solo giorno si sono raggiunti gli 8550 contagi e stanno aumentando le zone rosse: solo oggi sono stati dichiarati in lockdown altri sette dipartimenti, comprese tre aree a Strasburgo. Sono ora in tutto 28 le aree in cui sarà possibile adottare “misure rafforzate” per il contenimento della pandemia. La domanda sorge allora spontanea: perché, visti i numeri, non si pone l’obbligo anche a chi rientra dalla Francia di fare il tampone? In base a quali criteri certi paesi entrano nella lista dei 16 tornando dai quali si deve fare il tampone?

Perché rientrando dalla Francia non c’è il tampone obbligatorio?

Come si sta scegliendo chi testare e chi no? Non sarebbe meglio imporre dei criteri epidemiologi chiari e pubblici piuttosto che affidarsi a scelte arbitrarie? — Lorenzo Ruffino (@Ruffino_Lorenzo) September 6, 2020

Facendo un confronto dei dati di una serie di paesi – come riporta il Corriere della Sera – la situazione attuale è la seguente per quanto riguarda i nuovi casi in rapporto alla popolazione (un milione di abitanti) negli ultimi sette giorni: 130 in Grecia, 320 a Malta, 460 in Croazia, 600 in Francia e 1050 in Spagna. Perché, visti questi numeri, si testano le persone che rientrano da Grecia, Malta e Croazia e non quelle che rientrano dalla Francia?

Come vengono scelti i criteri per chi testare e chi no?

Considerato quanto stabilisce l’ultimo Dpcm che entrerà in vigore a partire da domani le disposizioni in tal senso rimangono invariate: rimane valido l’obbligo si «sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento» attendendo in isolamento fiduciario i risultati per ««le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna». Occorrerebbe stabilire in maniera precisa e puntuale secondo quale criterio i paesi vengono inseriti in lista considerati gli ultimi dati coronavirus Francia.