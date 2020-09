Nel mese di agosto ci sono state due narrazioni parallele: c’è chi ha parlato di nuovi casi di positività, quasi tutti asintomatici, e chi ha invitato a mantenere alta l’attenzione per via dell’esatto contrario. E non si tratta di un confronto dialettico tra esperti, ma di dati che oggi, con il dossier consegnato dalla Regione Lazio al Ministero della Salute, mettono in evidenza un caos totale. Si parla dei tamponi Civitavecchia, Fiumicino e Ciampino effettuati sui turisti al rientro dalle loro vacanze in Sardegna. Oltre la metà dei positivi, il 59% dei testati, presentava i classici sintomi Covid.

Quel link tra la Sardegna, il porto di Civitavecchia (dove era stato allestito io drive-in per effettuare i test una volta scesi dai traghetti) e gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino, ha permesso di individuare, a oggi, 764 casi di positività dal ritorno dalle vacanze sull’isola. Si era detto che la maggior parte di loro fosse asintomatica, ma nel dossier consegnato al Ministero della Salute emerge ben altro.

Tamponi Civitavecchia, la verità sui sintomatici

Dai risultati dei tamponi Civitavecchia, Fiumicino e Ciampino, sono emersi ben 449 casi di positività con sintomi. In sintesi: il 59% dei contagiati (individuati al loro rientro nel Lazio) è salpato o partito in aereo della Sardegna presentando la classica sintomatologia (non grave, ma evidente) relativa al Covid: tosse, febbre e bruciore agli occhi. Lo ha spiegato l’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessandro D’Amato.

La maggior parte presentava sintomi

Insomma, secondo questo dossier – ora sul tavolo di Roberto Speranza e dei suoi tecnici – molti turisti di rientro non hanno seguito le indicazioni e si sono messi in viaggio su aerei e traghetti (a bordo dei quali, evidentemente, non sono stati effettuati controlli), con la classica sintomatologia indice di probabile contagio.

