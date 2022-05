Il ragazzino che segue il jet di Elon Musk dice di aver scoperto il nuovo aereo di Mark Zuckerberg

Sweeney riesce ad individuare l’aereo del fondatore di Facebook Zuckerberg: vi abbiamo già parlato di Jack Sweeney, studente di 19 anni, diventato famoso prima per essere riuscito a tracciare l’aereo di Musk e poi quelli dei miliardari russi. Sweeney, ieri, ha dichiarato di aver fatto una nuova scoperta: questa volta è toccato all’aereo privato di Mark Zuckerberg. Il ragazzo ha condiviso una foto del jet sul suo account Twitter personale.

Leggi anche > Il ragazzo che stalkerava Elon Musk ora traccia i jet dei magnati russi

Sweeney trova l’aereo di Zuckerberg, o così almeno sostiene

«Bene, il jackpot @ZuccJet dovrebbe essere completamente preciso ora. Abbiamo trovato il jet N68885 di Mark Zuckerberg. Numerosi viaggi indicano che è suo», è questo il tweet di ieri del ragazzo.

Well jackpot @ZuccJet should be completely accurate now. We’ve found Mark Zuckerberg’s jet N68885. Numerous trips point it being his. pic.twitter.com/ycxsXoddqT — Jack Sweeney (@JxckSweeney) May 18, 2022

Non era la prima volta che Sweeney tentava di rintracciare il fondatore di Facebook. Lo scorso febbraio, infatti, Sweeney aveva iniziato a tracciare e condividere aggiornamenti su ciò che aveva ritenuto essere il jet privato di Zuckerberg servendosi di un account Twitter chiamato @ZuccJet. Il ragazzo, il 12 aprile, aveva dichiarato sul suo profilo Twitter: «Quindi a quanto pare N528AP non è più di Mark, ma abbiamo una pista su un nuovo jet utilizzato da Meta/Mark. Se conosci qualche dettaglio in merito, faccelo sapere», ovvero che l’aereo non era più utilizzato da Zuckerberg e che sarebbe tornato alla ricerca.

So apparently N528AP is not Mark’s anymore but we’ve got a lead on a new jet used by Meta/Mark. If you know any details about this let us know. https://t.co/PoJC78KfT8 — Zucc Jet (@ZuccJet) April 12, 2022

Ieri, invece, su Twitter ha dichiarato di aver trovato «il jet N68885 di Mark Zuckerberg. Numerosi viaggi indicano che è suo». Il portavoce di Meta e del family office di Zuckerberg non hanno rilasciato dichiarazioni neanche quando sollecitati da Insider e nemmeno Sweeney ha risposto ad una richiesta di commento da parte di Insider stesso prima della pubblicazione. Nell’ultimo deposito normativo di Meta presso la Securities and Exchange Commission (SEC), l’azienda ha dichiarato di aver iniziato a noleggiare un nuovo aereo a marzo per Zuckerberg. Il jet – secondo il deposito della SEC – è di proprietà del CEO di Facebook e viene gestito da una società di charter indipendente. Il mese scorso, Insider ha fatto sapere che Meta ha speso una cifra enorme, pari a 26,8 milioni di dollari, per la sicurezza di Zuckerberg e per i suoi viaggi in jet privato nel 2021. Nel 2019, Rob Price di Insider ha dichiarato che nel 2019 Zuckerberg aveva una protezione del corpo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oltre all’accesso a un ufficio con proiettili, vetro resistente e un pulsante antipanico. Meta ha dichiarato che il team di sicurezza di Zuckerberg ha rilevato già diverse minacce per quest’ultimo.

Photographer: Allen Tedder