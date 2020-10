Per 61 Paesi del mondo e 28 regioni, la Svizzera è pronta ad alzare le barricate dal prossimo 12 ottobre. La lista comprende anche quattro regioni italiane: Liguria, Veneto, Sardegna e Campania. In questo momento, la confederazione elvetica prevede che chiunque provenga da queste quattro regioni italiane debba mettersi in quarantena per 14 giorni, per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus che, negli ultimi giorni, ha superato i 1400 casi in 24 ore, con punte che non si vedevano, nel Paese, dalla fine di marzo e dall’inizio di aprile.

LEGGI ANCHE > Ricciardi: «A novembre rischiamo 16mila casi al giorno»

Svizzera, i contagi aumentano e si mette un limite agli arrivi nello Stato

Una limitazione, quella nei confronti di quattro regioni italiane, che sarà attiva a partire dalla prossima settimana. Tuttavia, per la Liguria l’obbligo di quarantena era stato già attivato dallo scorso 25 settembre e la decisione aveva creato non poche polemiche con il mondo politico della regione appena uscita dalle elezioni amministrative di fine settembre.

Ora, però, il territorio italiano considerato a rischio dalla Svizzera si allarga. E se la Campania e il Veneto rappresentano effettivamente due regioni italiane che, negli ultimi giorni, hanno fatto registrare più contagi rispetto alle altre, Liguria e Sardegna – pur nel contesto di un generale aumento – non hanno situazioni peggiori di regioni come, ad esempio, la Toscana o la Puglia o la stessa Lombardia. Non è escluso, tuttavia, che la confederazione elvetica possa estendere l’obbligo di quarantena per chi dovesse arrivare anche da altre regioni italiane. Tutto dipenderà dall’andamento della pandemia nelle prossime ore.

Come funziona la quarantena per chi arriva dai Paesi e dalle regioni nella lista nera

Chi rientra dai paesi a rischio – tra questi territori, nelle ultime ore, è stato aggiunto anche quello intorno alla capitale tedesca Berlino – deve notificare l’entrata entro due giorni all’autorità del Cantone di riferimento e deve porsi in quarantena a decorrere dall’entrata in Svizzera. Un sistema che, per certi versi, ricorda quello delle autocertificazioni. Se la provenienza non dovesse essere esplicitata correttamente e se i cittadini si sottraessero all’obbligo della quarantena, si commetterebbe una contravvenzione ai sensi della legge sulle epidemie, che può essere punita con una multa fino a 10mila franchi.