Il Nove sta facendo le prove tecniche per prendersi Sanremo?

È stato sicuramente uno dei motivi per cui Discovery ha fatto la clamorosa offerta ad Amadeus, portandolo in squadra e sottraendolo alla Rai. Il conduttore che ha rappresentato il volto del Festival di Sanremo delle ultime edizioni è stato chiamato a dirigere l’intrattenimento di Discovery, ma anche per condurre eventi speciali come il Suzuki Music Party, che sarà in programma – da palinsesto – il prossimo 22 settembre. Non sarà in diretta, ma verrà registrato proprio oggi, 17 settembre. Da quando è circolata la voce di questa serata speciale, si sono rincorsi rumors sulla concreta possibilità che il Nove scippasse la diretta del Festival di Sanremo alla Rai. Ad avvalorare questa tesi c’è una pericolosa coincidenza: nel 2025, infatti, scadrà la concessione esclusiva che il Comune di Sanremo ha affidato alla Rai per la trasmissione della manifestazione canora e non è detto che il servizio pubblico possa vedersi riconosciuta la titolarità per gli anni successivi. Ma davvero il Suzuki Music Party si candida a essere un nuovo Sanremo?

Suzuki Music Party, come si svolgerà e cosa prevede la manifestazione canora di Amadeus sul Nove

In un altro articolo del nostro monografico di oggi analizzeremo con più attenzione e nel dettaglio le differenze tra i due eventi. Fino a questo momento, infatti, si tratta di due manifestazioni molto diverse tra di loro. Tuttavia, è opportuno capire come si svolgerà l’evento che verrà trasmesso sul Nove e che reazioni ha scatenato nel mondo dello show business. Amadeus ha scelto l’attrice Ilenia Pastorelli come sua co-conduttrice, ha organizzato le registrazioni dell’evento il giorno 17 settembre e ha programmato la messa in onda di domenica, il prossimo 22 settembre. Sin dal 2 settembre scorso è stato possibile, per i selezionati spettatori, acquistare i biglietti per una manifestazione che prevede l’intervento sul palco di 15 cantanti che si esibiranno anche sulle note di brani inediti, in uscita nelle prossime ore. Addirittura, alcuni dei cantanti ospiti dell’Allianz hanno inciso un brano in coppia e lo proporranno proprio nella serata dedicata alla registrazione.

Non sarà una vera e propria gara per il parterre di cantanti. Tananai, Anna, Ornella Vanoni, Achille Lauro, Emma, Baby Gang, Lazza, Fiorella Mannoia, Emis Killa insieme a Massimo Pericolo e Merk & Kremont, Paola e Chiara con Big Mama, Simba LaRue, Clara e Tredici Pietro/Francesca Michielin/Mecna e Fidasca, La Rappresentante Di Lista, Benji & Fede si alterneranno sul palco. Amadeus, presentando l’evento, ha voluto respingere qualsiasi accostamento con Sanremo, anche se ha ammesso che la serata di inediti, dal punto di vista televisivo, è molto difficile perché il pubblico è abituato ad associare ai cantanti che vanno in televisione dei brani già noti.

«Sanremo è un altro mondo – ha detto il conduttore -. È una serata unica: se fosse un piccolo Sanremo avrei fatto una piccola gara, una piccola classifica, una piccola votazione e invece è solo un grande spettacolo della musica». Per ora, dunque, qualsiasi accostamento con la kermesse ligure viene respinto al mittente. Nella sostanza, però, c’è qualche campanello d’allarme. Suzuki è stato sponsor importante per Sanremo negli anni scorsi, brandizzando il palco esterno all’Ariston e promuovendo – di fatto – un palinsesto alternativo per il pubblico presente. Il fatto di essere legato ad Amadeus potrebbe – come minimo – incentivarlo a investire altrove rispetto al Festival, almeno per quest’anno. Salvo una clamorosa capovolta che potrebbe portare Sanremo lontano dalle telecamere della Rai.