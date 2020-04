Il mondo del giornalismo piange Susanna Vianello, figlia del grande Edoardo e di Wilma Goich che se ne è andata questa mattina dopo aver lottato contro un brutto male. La speaker di Radio Italia Anni ’60 è stata ricordata con un toccante post da Rosario Fiorello, che su Twitter ha condiviso degli scatti insieme alla sua amica. I due avevano avuto modo di lavorare insieme durante Edicola Fiore, il programma all’alba ideato dal popolare showman.

La mia amica Susanna@susyvianello è volata via.

🌹Abbiamo riso tantissimo… non ti dimenticherò mai. pic.twitter.com/bNk14m94qV — Rosario Fiorello (@Fiorello) April 7, 2020

“La mia amica Susanna @susyvianello è volata via. Abbiamo riso tantissimo… Non ti dimenticherò mai”, recita il tweet di Fiorello accompagnato da una rosa rossa. La speaker avrebbe compiuto 50 anni a luglio. In assenza della possibilità di poter svolgere i funerali a causa dell’emergenza coronavirus sono tantissimi amici e colleghi che stanno ricordando in queste ore Susanna Vianello sui social network.

La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, @susyvianello non c'è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l'ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto — Andrea Vianello (@andreavianel) April 7, 2020

“La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, @susyvianello non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molti amici, anche qui. Ci mancherà molto”, scrive il cugino giornalista Andrea Vianello.

Fino all’ultimo Susanna Vianello aveva postato messaggi di speranza sui suoi profili, anche se la malattia ha avanzato in modo inesorabile. Condoglianze alla famiglia che in questo momento di dolore soffre anche l’impossibilità di un ultimo abbraccio, come purtroppo tutti coloro che hanno perso i loro cari in questi mesi di terribile emergenza sanitaria.