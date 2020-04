La supplica di Arcuri su Pasqua e coronavirus: «Non dimenticate che si è portato via già 16.523 vite»

Le raccomandazioni non sono mai abbastanza e, con l’avvicinarsi della Pasqua, il commissario straordinario per l’emergenza ci ha tenuto a ribadirlo. Arrivando a supplicare gli italiani. Nessuno deve sentirsi libero di tornare alle vecchie abitudini, ha detto, perché «il numero di uomini e donne che perderanno la vita per il virus continuerà a crescere». Il riferimento ai giorni che solitamente sono di festa e unione con i propri cari, quelli della Pasqua, arriva diretto: «Nei prossimi giorni in vista della Pasqua non dimenticate mai che si è portato via già 16.523 vite umane».

La supplica di Arcuri di fare attenzione a «pericolosi miraggi»

Il numero delle vittime viene ribadito da Arcuri più volte nel suo intervento, proprio per fare appello alla coscienza delle persone. «Torno a supplicarvi, nelle prossime ore non cancellate mai questo numero dalla memoria», dice il commissario, sottolineando come non bisogni cedere a «illusioni ottiche, pericolosi miraggi» poiché «non siamo a pochi passi dall’uscita dell’emergenza, da un’ipotetica ora X che ci riporterà alla situazione di prima».

La fine dell’emergenza di allontana ancora di più se cediamo ora

Il messaggio è chiaro. Così come lo ha detto Giuseppe Conte nella sua conferenza del 6 aprile, anche Arcuri lo ribadisce. Cedere adesso, in questo momento in bilico tra il picco e il calo dei contagi, quando ancora si registreranno morti nei prossimi giorni, vanificherebbe ogni sforzo fatto finora. Tutte le giornate passate in casa e il blocco che stiamo vivendo non hanno che uno scopo: salvare vite umane. Uscire per concedersi aria fresca e sole in queste Pasqua e Pasquetta – considerato anche che sembra saranno giornate belle dal punto di vista meteorologico – sarebbe un errore grave. Uno di quelli che porterebbe più contagi e, come se non bastasse, rischierebbe di provocare un prolungamento del periodo di lockdown che tutti siamo chiamati a rispettare.

(Immagine di copertina dalla conferenza stampa di Arcuri)