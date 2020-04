L’Europa lancia Sure, fondo di 100 miliardi per evitare il rischio disoccupazione

Dopo le scuse di Ursula von der Leyen, fatte in particolare al nostro paese per l’atteggiamento assunto da alcuno membri dell’Unione, arriva l’annuncio di Sure. Si tratta di un primo strumento ufficiale per contrastare la crisi coronavirus in Europa valido per tutti allo stesso modo. Sure, acronimo di Support to mitigate unemployment risks in emergency, è un fondo europeo contro la disoccupazione nel quale verranno messi a disposizione 100 miliardi.

Sure per finanziare casse integrazioni e proteggere posti di lavoro

Il fondo europeo permetterà di finanziare le casse integrazioni nazionali e tutti gli schemi simili che mirano a proteggere i posti di lavoro. Come? Attraverso 25 miliardi di garanzie volontarie degli stati e la flessibilità nell’utilizzo dei fondi non impegnati nella coesione sociale – come il fondo sociale, il fondo di coesione e fondo di sviluppo regionale – per far fronte agli effetti della crisi sanitaria. Gentiloni, che aveva bollato sia i Coronabond che il Mes come misure inefficaci, ha definito Sure come «la prima risposta comune dei Paesi europei» a questa crisi e «il primo esempio concreto, un passo forse storico», aggiungendo anche un’ulteriore nota positiva: «comincio a essere ottimista sul fatto che altri ne seguiranno».

Von der Leyen vuole usare «ogni mezzo a nostra disposizione»

Dalle parole di Von der Leyen, in effetti, sembra chiaro che l’atteggiamento dell’Europa va verso una direzione diversa. «servono solo le risposte più forti: dobbiamo usare ogni mezzo a nostra disposizione», ha detto il presidente della Commissione europea. «Ogni euro disponibile nel bilancio dell’UE verrà reindirizzato per affrontare la crisi, ogni norma sarà facilitata per consentire ai finanziamenti di fluire rapidamente ed efficacemente». Finanziamenti rapidi ed efficaci per affrontare la crisi coronavirus, quindi, nelle intenzioni dell’Europa. Sure è stato definito da Von der Leyen un nuovo strumento di solidarietà a sostegno delle imprese, per mantenere i posti di lavoro delle persone e un meccanismo di unione «per salvare vite umane e proteggere i mezzi di sussistenza. Questa è solidarietà europea».

Gentiloni ha spiegato come funzionerà Sure

L’ex premier ha chiarito come funzionerà il fondo europeo. Si tratta di raccogliere risorse sui mercati emettendo bond con tripla A, che prevedono tassi bassissimi, da dare ai paesi che ne hanno bisogno. I Sure bond sono il primo vero esempio di solidarietà europea poiché «stiamo parlando di mettere insieme le forze economiche tra Paesi che hanno livelli di debito e di accesso ai mercati diversi per una situazione di emergenza».

