Ursula von der Leyen chiede scusa all’Italia

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha pensato bene di rivolgere un messaggio all’Italia, chiedendole scusa soprattutto per le incomprensioni di questi giorni che hanno alimentato i sentimenti antieuropeistici che da sempre covano nell’elettorato del nostro Paese. Il messaggio, pubblicato questa mattina da Repubblica, è un vero e proprio atto d’amore all’Italia colpita dal coronavirus, al quale – tuttavia – dovrebbero unirsi anche azioni pratiche da parte delle istutuzioni europee per affrontare insieme l’emergenza, non relegandola a una questione interna agli stati membri. Il messaggio si intitola: «Vi chiedo scusa, siamo con voi». Le scuse von der Leyen, insomma, rappresentano l’ennesima tappa di questo rapporto tra l’Italia e l’Europa in un momento difficile come quello che stiamo attraversando.

Scuse von der Leyen, il messaggio scritto all’Italia

This is European solidarity in action! @EU_Commission proposes the new short-time work scheme SURE to help the most affected EU countries, including IT & ES. This will save millions of jobs during the crisis & allow us to quickly restart Europe’s economic engine afterwards. pic.twitter.com/wtchbhh0R8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 1, 2020

«L’Italia – ha detto la presidente della Commissione Europea – è stata colpita dal coronavirus più di ogni altro Paese europeo. Siamo testimoni dell’inimmaginabile. Migliaia di persone sottratte all’amore dei loro cari. Medici in lacrime nelle corsie degli ospedali, col volto affondato nelle mani. Un paese intero, e quasi un intero continente, chiuso per quarantena». La von der Leyen, inoltre, ha ricordato l’impatto che il coronavirus ha avuto sulle nostre economie: «L’Italia – ha detto -, è diventato anche la più grande fonte di ispirazione per noi tutti. Migliaia di italiani, personale medico e volontari, hanno risposto alla chiamata del governo e sono accorsi ad aiutare le Regioni più colpite».

Scuse von der Leyen: cosa farà l’Europa per l’Italia

Non solo: Ursula von der Leyen ha riconosciuto che in un primo momento c’era stata diffidenza nei confronti dell’Italia soprattutto all’interno di alcuni stati membri e delle istituzioni europee. Un atteggiamento che Ursula von der Leyen ha definito dannoso e controproducente, perché ci si è resi conto soltanto in un secondo momento che da questa crisi si poteva uscire soltanto tutti insieme.

In più ha annunciato che sarà possibile per l’Italia beneficiare di un meccanismo europeo di supporto alla cassa integrazione. Quest’ultimo si chiama Sure e rappresenta una sorta di compensazione che punta a offrire, a chi è in cassa integrazione, un concreto aiuto che possa in qualche modo azzerare le differenze con lo stipendio percepito a pieno regime. Uno strumento che, secondo la von der Leyen, verrà applicato anche quando la fase più acuta di questa emergenza sarà finita, garantendo una ripresa graduale dell’economia del lavoro.