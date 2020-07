Per Azzolina, quella dei supplenti non laureati è un’opportunità per i giovani che altrimenti vanno all’estero

Lucia Azzolina ha fatto visita a una scuola della provincia di Milano che ha già preso delle misure importanti per garantire la riapertura a settembre in ottemperanza alle indicazioni del comitato tecnico-scientifico relative al distanziamento sociale nelle classi nel corso della ripresa dell’anno scolastico. Il ministro dell’Istruzione, poi, è tornato anche su un altro argomento, quello delle supplenze che dovranno essere predisposte in un momento in cui, soprattutto per le scuole dell’infanzia e per le scuole materne, c’è carenza di organico. In modo particolare, il ministro dell’Istruzione ha parlato dei supplenti non laureati.

Supplenti non laureati, l’opportunità per il ministro Azzolina

Nei giorni scorsi, si è già iniziato a parlare della possibilità – per gli studenti di Scienze della Formazione primaria – di mettersi a disposizione per le supplenze, anche senza il titolo di studio della laurea. Per gli studenti dal terzo anno in poi, infatti, potrebbe esserci la possibilità di insegnare nelle scuole già a partire dal mese di settembre.

«Non è una novità – ha detto Azzolina -. Lo abbiamo semplicemente messo all’interno di graduatorie e questo faciliterà le segreterie. Si tratta comunque di persone che hanno superato una soglia di sbarramento, con l’ingresso in una facoltà a numero chiuso. Io penso che sia una opportunità per i giovani. Ci lamentiamo se vanno all’estero o se restano a casa. Ora diamo loro questa possibilità: tra l’altro sono persone che lavoravano già».