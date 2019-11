Ci sono commenti irripetibili su Suor Giuliana che partecipa alle manifestazioni delle sardine

Suor Giuliana Galli è molto conosciuta a Torino. Si tratta di una religiosa che ha sempre prestato la sua opera accanto agli ultimi del Cottolengo. Ex vice presidente della Compagnia di San Paolo e anima della onlus Mamre, ultimamente si sta dedicando sempre di più all’accoglienza dei migranti. La suora ha affermato che, nei prossimi giorni, parteciperà al movimento delle Sardine che è arrivato anche a Torino.

Suor Giuliana Galli attaccata per la sua adesione alle sardine

«Mi piace il pensiero di questi giovani che vogliono contrastare un certo modo di pensare pugnace e violento – ha riferito la religiosa -. Mi hanno invitato le mie amiche su Facebook, sicuramente parteciperò all’iniziativa». Una scelta di campo molto forte, ma che alla fine ben si sposa con l’attitudine e con gli ideali di accoglienza e di contrasto all’odio che la religiosa ha sempre messo in campo nella sua vita. Una missione evangelica che, evidentemente, suor Giuliana Galli ha visto riflessa nelle motivazioni che hanno spinto le sardine dell’Emilia-Romagna (e di altre parti d’Italia) a scendere in piazza.

Suor Giuliana è ben consapevole che il movimento delle Sardine è nato in opposizione a Matteo Salvini e, anzi, rilancia: «Io quella persona non la menziono neanche per sogno perché tutte le volte che si parla di qualcuno gli si dà spazio – ha affermato -. È il non violento e molto altro che le sardine portano alla luce». Ovviamente, queste affermazioni non potevano mancare di sollevare qualche polemica. Nell’epoca degli haters del web, viene quasi automatico attendersi gli insulti.

I commenti degli haters contro Suor Giuliana Galli

Puntuali, questi ultimi sono arrivati. Sia a corredo di articoli che raccontavano la storia di Suor Giuliana Galli, sia sulla sua pagina Facebook. Qui, ad esempio, si può leggere questo commento: «Monaca senza VERGOGNA, perché sostieni movimenti di sinistra che da oltre un SECOLO lavorano contro la Chiesa di Cristo? Monaca senza VERGOGNA, quando i governi dei tuoi amici di sinistra hanno votato in Parlamento le leggi contrarie alla Volontà di Dio non hai fatto tutta questa sceneggiata che stai inscenando contro Salvini? Ma di che religione sei? Povera Chiesa Cattolica in che mani indegne è finita!». Non è l’unico. Scorrendo la timeline si possono leggere anche altre frasi del genere.

Ma è su pagine e siti di news che si scatenano i peggiori haters, che arrivano a utilizzare anche l’insulto greve e l’offesa volgare. Il tutto proprio con lo spirito contrario con cui Suor Giuliana Galli vuole scendere in piazza.