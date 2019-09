Feltri esalta Cappato: «L’unico politico senza poltrona che ha cambiato qualcosa in questo Paese»

Vittorio Feltri è da sempre un sostenitore del suicidio assistito e lo ha ribadito più volte nei suoi editoriali. Per questo motivo non ha potuto che apprezzare il pronunciamento della Corte Costituzionale sul caso dj Fabo che, adesso, ha aperto a una visione più ampia e con più diritti per i malati affetti da gravi patologie e condizioni mediche irreversibili. E in questo discorso si inserisce la figura di Marco Cappato, presidente dell’Associazione Luca Coscioni e uomo che aiutò Fabiano Antoniani verso i suoi ultimi istanti di vita.

E proprio il coraggio di Marco Cappato viene celebrato da Vittorio Feltri attraverso un tweet in cui plaude il suo comportamento, la sua amministrazione di tutta questa vicenda e la sua lotta che, da ieri sera, ha un tassello in più attorno al quale, prima o poi, anche la politica dovrà costruire una legge.

Cappato col suo suicidio assistito è l’uomo del giorno, l’unico politico senza poltrona che ha cambiato qualcosa in questo Paese guidato da gente inetta e preoccupata solo di salvarsi il culo. — Vittorio Feltri (@vfeltri) September 26, 2019

Vittorio Feltri elogia Marco Cappato

«L’unico politico senza poltrona che ha cambiato qualcosa in questo Paese guidato da gente inetta e preoccupata solo di salvarsi il culo». Parole, come al solito, molto decise e incisive con toni esacerbati, ma che spiegano come per Vittorio Feltri la battaglia sul suicidio assistito sia un segno di civiltà per l’Italia, come sottolineato il mese scorso nel suo editoriale contro Simone Pillon. Concetto che aveva ribadito anche mercoledì sera a Stasera Italia, quando ha commentato in diretta la notizia appena arrivata della sentenza della Consulta.

@vfeltri sulla sentenza della Consulta che apre al suicidio assistito: “Sono contento di questo esito poiché il suicidio assistito non è affatto un crimine, ma una maniera di assistere e aiutare le persone gravemente malate”

Siete d’accordo con le sue parole?

Ora a #StaseraItalia pic.twitter.com/3lGuddIj2I — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 25, 2019

Il suicidio assistito non può essere reato

«Il suicidio assistito non può essere assolutamente un reato – ha detto Vittorio Feltri a Stasera Italia -. Si tratta di agevolare persone che soffrono, dare un aiuto non attivo ma piuttosto assistenziale. Non può essere considerato un reato. Marco Cappato: è stato un uomo coraggioso che è riuscito a sfondare una porta che sembrava assolutamente chiusa nel nostro Paese».

(foto di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI + ANSA/MOURAD BALTI + Tweet di Vittorio Feltri)