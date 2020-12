Il titolo di Libero sulla ragazza del caso Genovese: «Lo stupro vien da sé»

Se pensavate che Libero avesse già dato il massimo per quanto riguarda il processo di descrizione del caso Genovese e della ragazza coinvolta nella storia su cui sta indagando la magistratura (Genovese è in carcere con l’accusa di violenza sessuale, spaccio di droga e sequestro di persona), provate a leggere questo pezzo pubblicato nell’edizione di oggi, a firma Azzurra Barbuto. All’articolo è stato dato questo titolo: «Famiglia assente, figli allo sbando e lo stupro vien da sé».

Stupro vien da sé, così Libero decide di affrontare nuovamente il caso

Non era bastata la «ragazza ingenua» che «credeva forse di andare a recitare il rosario nella stanza di Genovese» di cui ha parlato Vittorio Feltri in un articolo che ha creato anche successivamente delle polemiche (si veda la mancata pubblicazione sull’Huffington Post di un intervento di Laura Boldrini in cui si citava il victim blaming dello stesso Feltri). Oggi scopriamo addirittura che lo stupro possa essere quasi una diretta conseguenza di una presunta assenza della famiglia nella “formazione” e nell’educazione di una ragazza di 18 anni. Una visione che proviene da una firma femminile di punta della testata diretta da Pietro Senaldi.

In un passaggio dell’articolo, Azzurra Barbuto punta il dito sulla famiglia della ragazza: «Non si è udito – si legge – un padre, non si è udita una madre, non è emerso un accenno ad un qualche genitore che abbia chiamato la diciottenne, rimasta nell’attico di Genovese ben 20 ore, ossia quasi un giorno intero, senza che i familiari si domandassero: “Che diavolo di fine ha fatto nostra figlia?”».

Davvero avevamo bisogno di quest’altro punto “inedito” sul caso Genovese, che si concentra ancora una volta sulla vittima e sul suo contesto familiare invece di approfondire in maniera critica quanto fatto dal protagonista maschile della vicenda?