Paura a Stromboli per una nuova e violenta esplosione | VIDEO

Il vulcano non si è mai addormentato. Mattinata di paura a Stromboli dove una forte esplosione a gettato nel panico tutti i residenti e i turisti presenti sull’isola. Un forte boato, poi la terra a tremato e dal ‘camino’ si è alzata una fitta e intensa nube di fumo. Al momento non risultano feriti né danni alle strutture, ma sono in corso tutti gli accertamenti del caso. I timori, però, sono stati tanti. Solo qualche mese fa, infatti, sull’isola siciliana è accaduto più o meno lo stesso copione.

Le immagini condivise dalla rete mostrano un’altissima colonna di fumo che invade il cielo sopra Stromboli. Immagini di scene già viste e vissute, ma che fanno risprofondare nel terrore ogni qualvolta il vulcano ricorda a tutti di essere fermo e mansueto solo all’apparenza. La sveglia, repentina e a sorpresa, ha generato grandi paure su chi si trovava sull’isola.

Nuova violenta esplosione a Stromboli

«Una replica dell’evento del 3 luglio – fa sapere in una nota l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) -. Alle 12.17 c’è stata una forte esplosione nella zona sommitale del vulcano con un flusso piroclastico che si è espanso in mare. Stiamo ancora analizzando i dati, quindi non è possibile stabilire se sia più o meno forte dell’ultima, al momento non abbiamo segnalazione di danni». Dati che saranno utili per gli studi, ma che poco interessano (al momento) tutte le persone presenti sull’isola.

I turisti spaesati e la sabbia vulcanica

Molti turisti hanno cercato rifugio nella chiesa San Vincenzo e alcuni di loro, mentre dal cielo sopra Stromboli (nero per via della cortina di fumo) stava iniziando la pioggia di cenere, hanno lamentato l’assenza di segnalazioni sul come comportarsi in queste occasioni. Alcuni testimoni, residenti sull’isola, hanno detto che da giorni cadeva dal cielo sabbia vulcanica, annunciando di fatto l’imminente nuova esplosione.

(foto di copertina: da Twitter)