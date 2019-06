Striscione dei sindacati censurato, poi difeso da Luigi Di Maio

Si pensava di stenderlo quindi a terra, ma la Digos ha dato in diniego definitivo, stavolta per il contenuto

La lotta del governo agli striscioni colpisce anche i sindacati. Durante la campagna elettorale per le europee in diverse città erano state fatti rimuovere striscioni contro Matteo Salvini. Oggi, durante la manifestazione a Roma per il pubblico impiego, ad essere bandito è uno striscione dei sindacati che prende in giro entrambi i vicepremier.

Anche gli striscioni dei sindacati vengono censurati

Inizialmente lo striscione con il fumetto di Luigi Di Maio e Matteo Salvini doveva essere appeso al Pincio. «Ce lo hanno bloccato perché troppo grande» ha ricostruito il segretario generale della UIL Michelangelo Librandi. Di per sé, la motivazione sembrava legittima, tanto che Librandi racconta di aver ripiegato su una soluzione diversa: stenderlo per terra. A quel punto, è arrivata la seconda, e forse reale, motivazione: «È intervenuta la Digos, dicendo che lo striscione non poteva essere aperto perché era contro i due vicepresidenti del Consiglio». Lo striscione quindi è stato arrotolato e messo da parte in uno degli stand Uil, con la Digos ferma a controllare che nessuno lo tocchi. Il tutto avviene sotto lo stupore generale dei presenti. La vignetta infatti non è nemmeno particolarmente irriverente o irrisoria. Nel disegno si Luigi Di Maio dire a Matteo Salvini «Matte’, dicono che mettese contro il sindacato porta male», e il leader della Lega, intento a farsi un selfie con addosso la maglia blu della UIL – Flp, risponde «Sì Giggino, lo so, infatti me sto a porta avanti col lavoro».

Luigi Di Maio: «Mai chiesto la rimozione, anzi lo striscione lo espongo io»

Il fatto ha destato diverso scalpore anche sui social network, dove la vignetta è stata ripubblicata con l’hashtag #facciamorete. Tanta l’attenzione social che Luigi Di Maio l’ha postata lui stesso. «Per chiarire e zero polemiche: non ho chiesto (e mai mi sarei sognato di farlo) la rimozione dello striscione che, ironicamente e pacificamente, critica il governo» scrive il vicepremier a 5 stelle postando l’immagine « La libertà di pensiero vale sempre. A dimostrazione di ciò che dico, quello striscione lo espongo io. W la libertà!»

(Credits immagine di copertina: Twitter Daniele Cinà)