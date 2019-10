I dati che smentiscono la propaganda: il 52% degli stranieri in Italia sono cristiani

Invasione sì, ma di luoghi comuni. Per mettere a tacere un certo tipo di propaganda che instilla nel popolo italiano la ‘paura’ di perdere le proprie radici basterebbe basarsi sui numeri e non sui proclami basati su quello che si vuole far credere. E così il Dossier Statistico Immigrazione 2019 mostra dati incontrovertibili e che non lasciano il passo a dichiarazioni di piazza che, spesso e volentieri, sfociano in grida di rabbia (per usare un eufemismo) sui social. Gli stranieri in Italia, infatti, sono per la maggior parte cristiani.

LEGGI ANCHE > Mario Giordano rilancia il tormentone della «ruspa» contro i rom |VIDEO

L’opinione comune, anche leggendo gli ultimi sondaggi elettorali, si è fatta influenzare da proclami che parlando di invasione va a stuzzicare i più biechi istinti. Ma i dati parlano chiaro: il capitolo dedicato alle religioni nel Dossier Statistico Immigrazione 2019 parla di un 55% di stranieri in Italia che si professano cristiani. Una maggioranza schiacciante rispetto alle credenze popolare.

Gli stranieri in Italia sono al 55% cristiani

Insomma, non tutti gli stranieri in Italia sono musulmani e quelli che sono qui, per la maggior parte, porta avanti un islam culturale con pochi riferimenti alle terre d’origine. Per farla breve: molti di loro seguono il ramadan e partecipano ad alcuni momenti comunitari. Nulla di più. E questi islamici, che vengono dipinti come gli invasori del nostro Paese, rappresentano solamente il 33% degli stranieri in Italia. Non il 100% come invece sembrerebbe palese partecipando, ascoltando o vedendo uno dei tanti comizi di piazza o profilo social di determinati esponenti politici.

Il credo del luogo comune

Lo stop all’invasione, dunque, si trasforma in un boomerang perché, seguendo i vari discorsi sovranisti, si dovrebbe limitare l’accesso in Italia a moltissimi stranieri di fede cristiana. Numeri che evidenziano come, spesso e volentieri, i luoghi comuni sono l’unico credo seguito da molti politicanti italiani.

(foto di copertina: ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI + ANSA/FABIO FRUSTACI)