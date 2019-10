Mario Giordano rilancia il tormentone della «ruspa» contro i rom | VIDEO

La propaganda sovranista non conosce sosta e, spesso e volentieri, è costretta a riproporre vecchi tormentoni per fomentare gli italiani a un’odio irrazionale. Una delle massime espressioni di tutto ciò è la trasmissione che va in onda ogni mercoledì, in prima serata, su Rete4. Il palcoscenico (e vedendo le scenette che vengono messe in atto durante le oltre tre ore di trasmissioni, è quello di Fuori dal Coro e l’attore protagonista è il giornalista Mario Giordano. Durante la puntata di mercoledì 23 ottobre, il conduttore ha mostrato (nuovamente) la ruspa, riferendosi ai rom.

Prima del collegamento con alcuni rappresentanti di un campo rom, Mario Giordano (come al solito) si è mostrato a brevissima distanza dalla telecamera, muovendo gli occhi da destra e sinistra, prima di tirare fuori l’attrezzo che gli è servito per annunciare uno dei tanti argomenti sovranisto-populisti affrontati nel corso dell’ultima puntata di Fuori dal Coro. Il tutto riassumibile in questo video.

Mario Giordano tira fuori (di nuovo) la ruspa

Occhi quasi spiritati davanti alla telecamera: «Questa settimana, ho cambiato oggetto». Inizia così la scena, quasi da Shining per cadenza delle parole e luci in studio (oltre che per il primo piano scelto dal regista). Poi ecco che torna, a grande richiesta, il modellino della ruspa tanto amata da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il tutto mostrato con un ghigno e una soddisfazione quasi godereccia con il pubblico in studio che si è scatenato in fibrillanti risate.

La scena da Shining

«Ruspa, ruspa, ruspa, ruspa, ruspa, ruspa, ruspa, ruspa, ruspa. Ci vuole la ruspa!», ha gridato un entusiasta Mario Giordano che, spostandosi dalla telecamera, inizia a vagare per lo studio con in mano quel modellino con alle spalle un’immagine di un campo rom. «Dove sono finite le ruspe? Ci vuole la ruspa». Fuori dal coro, così dice di vivere il sovranismo italiano.

(foto di copertina: Da diretta Fuori dal Coro, su Rete4)