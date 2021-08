Non è vero che dal 12 agosto il Green Pass non servirà più perché lo dice un regolamento europeo

Il Green Pass è entrato nelle nostre vite dal 6 agosto e già le fake news in merito si diffondono in maniera massiccia. Tra chi è impreciso, chi riporta voci e chi prova a comprarne uno falso per aggirare le regole – vi abbiamo raccontato qui l’assurda storia ancora in corso dei Green Pass falsi su Telegram, tra ricatti e truffe -, adesso non manca nemmeno la storia dello stop Green Pass 12 agosto. Storia che, ovviamente, non trova conferme da nessuna parte e tantomeno nel fantomatico regolamento europeo 953.

LEEGI ANCHE >>> L’ISS fa il disegnino ai no-vax sulle fake news relative alla vaccinazione contro il Covid-19

Non esiste nessuno stop Green Pass 12 agosto

Ho letto del 12 agosto. Ma sarà vero? Quindi possiamo difenderci dal green pass? — Patrizia (@Patrizi66164836) August 9, 2021

La risposta è: decisamente no. Sui social in molti no vax duri e puri – quelli del #NoGreenPass e della #dittaturasanitaria che provano ad agitare le acque social costantemente – si stanno chiedendo se la notizia è vera e cambierà le carte in tavola. Ci sarebbe il regolamento 953 che, in qualche modo, dovrebbe agire annullando le disposizioni governative nel nostro paese. Sia su Facebook che su Twitter, quindi, in molti stanno facendo disinformazione diffondendo la notizia falsa che dal 12 agosto non sarà più necessario il Green Pass.

Il regolamento europeo è stato aggiornato ma nulla a che vedere con lo stop al Green Pass

Come segnala Bufale.net, una modifica al regolamento in questione c’è stata ma si tratta di un aggiornamento in seguito a un errore di traduzione che niente ha a che vedere con l’utilizzo del Green Pass in Italia dal 12 agosto 2021. Va inoltre chiarito che nessun regolamento europeo ha il potere per scavalcare i decreti ufficializzati dai paesi dell’Unione – compreso quello che, in Italia, ha introdotto l’utilizzo del Green Pass -. Chiunque provi a informarsi in merito, quindi, deve ricordare che dal 12 agosto 2021 non c’è nessuna sospensione dell’utilizzo del Green Pass prevista e che la certificazione continuerà ad essere richiesta per accedere a determinati luoghi e nelle situazioni che abbiamo imparato a conoscere.