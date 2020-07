Milano, giovedì 9 luglio, Stefano De Martino torna a nella città dove vive la sua compagna Belen Rodriguez ma lo fa per il suo piccolo Santiago. Stefano, a bordo di una vespa, si presenta sotto casa di Belen, sale su per pochi minuti, esattamente quattro calcolati. Poi va via con suo figlio.

LEGGI ANCHE > Lo strano caso di Stefano rubacuori | di Gabriele Parpiglia

La stessa scena si ripete quando il conduttore riporta a casa il figlio (questa volta anche meno di 4 minuti) e poi scappa via. Segno evidente che i rapporti con Belen al momento sono senza dialogo. Intanto la Rodriguez , rientrata dalla prima registrazione di Tu si que vales , è pronta per godersi la sua isola Ibiza.

Stefano De Martino torna a casa…

E Gianmaria Antinolfi sarà accanto a lei? Su questa risposta piovono molti dubbi…. anche perché la Rodriguez si dichiara senza se , senza ma, ufficialmente single. Anche questa volta: attendere prego… De Martino , dopo aver lasciato la dimora, ha fatto zigzag tra i paparazzi. La sua frequentazione con Mariana Rodriguez al momento continua e la ragazza vive proprio a Milano.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Stefano De Martino)