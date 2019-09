Stefania Proietti gela il M5S: rifiuta la candidatura alla Regione Umbria e resta sindaca di Assisi

La prossima volta, forse, sarebbe meglio telefonare prima. Il corteggiamento del Movimento 5 Stelle alla sindaca di Assisi, Stefania Proietti, si è concluso con un nulla di fatto. L’amore e l’ambizione di guidare insieme (e con il Pd) la Regione Umbria non sembra interessare alla prima cittadina del Comune di san Francesco che ha ringraziato per la stima, rispedendo – però – la proposta al mittente. Ora occorre individuare un nuovo nome (magari ascoltando prima il suo parere per evitare risposte pubbliche simili): l’attenzione di Luigi Di Maio si è spostata su Francesca Di Maolo, presidente dell’istituto Serafico di Assisi.

«In merito alle elezioni regionali del prossimo 27 ottobre intendo ribadire due concetti: che è sempre stata mia intenzione continuare ad essere Sindaca di Assisi, e che c’è bisogno di una coalizione ampia, innovativa, basata su un patto civico che proceda unita per il bene dell’Umbria – ha scritto Stefania Proietti in una nota ufficiale -. Ringrazio il Movimento 5 Stelle per aver indicato il mio profilo a candidato presidente della Regione, come una possibile sintesi di quella unità che già da tempo in tanti auspicavamo, e sono sinceramente lusingata per i tanti attestati di stima che mi sono giunti in questi giorni».

Stefania Proietti dice no alle lusinghe di Di Maio

Baci e abbracci, ma no. Stefania Proietti ha sottolineato come non abbia né l’intenzione né l’ambizione di essere il nome scelto dal Movimento 5 Stelle (e che dovrà convincere anche il Partito Democratico) per lottare dialetticamente contro la Lega (e il Centrodestra) per la campagna elettorale per la poltrona da Presidente della Regione Umbria. Un nulla di fatto che costringe a cercare rapidamente un’alternativa.

Pentastellati alla ricerca del piano B

«Come ho sempre affermato, in sede pubblica e privata, il mio desiderio più grande, la mia unica intenzione è di continuare ad essere al servizio dei cittadini che mi hanno eletta sindaco in una città straordinaria quale è la nostra Assisi, ruolo che sento come privilegio immenso e per il quale spendo ogni mia energia- prosegue Stefania Proietti -. Assisi è una città di importanza incommensurabile per l’Umbria e per l’Italia, non certo solo per essere una delle mete più visitate al mondo quanto più perché è la Città di San Francesco e per i valori che rappresenta, ideali fondanti per tutti».

