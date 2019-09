Terrore alla stazione Tiburtina: uomo si spara dopo aver accoltellato una guardia

La guardia è ora ricoverata all'Umberto I in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita

Momenti di grande paura giovedì 26 settembre alla stazione Tiburtina di Roma dove nel pomeriggio un uomo si è suicidato sparandosi alla testa dopo aver accoltellato una guardia che aveva tentato di fermarlo.

Non è ancora chiaro cosa abbia portato l’uomo, che dalle prime ricostruzioni sembra essere uno straniero, a compiere il folle e violento gesto. Nel pomeriggio in prossimità del tunnel che porta all‘entrata della metropolitana B alla stazione Tiburtina di Roma, un uomo si è ucciso sparandosi un colpo di pistola alla testa.

Prima di uccidersi aveva però disarmato un vigilante che era intervenuto nel tentativo di fermarlo. Dopo averlo colpito alla gola due volte, l’uomo si è impadronito dell’arma, usata per spararsi. La guardia è ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Umberto I della capitale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie di polizia e carabinieri, mentre la scientifica ha isolato la zona transennando l’ingresso al tunnel della metropolitana.

(Credits immagine di copertina: ANSA/MASSIMO PERCOSSI)