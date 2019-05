Come il mondo sta reagendo al caffè di Starbucks comparso in una scena di Game Of Thrones

I telespettatori di Game of Thrones hanno notato un errore in una scena

Cosa succede quando un errore gravissimo viene commesso nella realizzazione della serie televisiva perfetta? Semplicemente si solleva un polverone e partono le congetture. In tanti hanno notato che, in una scena della quarta puntata dell’ottava stagione di Game of Thrones, quella andata in onda in anteprima mondiale su HBO domenica notte, è comparsa una tazza di Starbucks, il celebre franchising di caffè. La tazza si è vista nella scena del banchetto, inquadrata insieme a Daenerys. Insomma, tra coppe (e cornucopie) di vino di Dorne, è comparso anche un frappuccino?

Starbucks e l’errore in Game of Thrones

In effetti, le immagini che sono state diffuse in diretta e che poi hanno fatto da passaparola sul web non lasciano troppo spazio all’immaginazione. Bernie Caulfield, uno degli executive producers della serie televisiva, ha confermato nel corso di un’intervista radiofonica a WNYC che si è trattato di un incredibile errore. Ovviamente, però, ha liquidato la disattenzione con una battuta: «Ora sappiamo che Westeros è stato il primo posto al mondo dove si è registrata la presenza di un negozio di Starbucks».

Le esilaranti reazioni social all’errore in Game of Thrones con la tazza di Starbucks

Non solo. La disattenzione nella scena di Game of Thrones ha servito un assist incredibile proprio a Starbucks che non ha esitato a twittare sull’argomento: «A essere onesti – ha scritto il team di social media management di Starbucks – siamo molto sorpresi che Daenaerys non abbia ordinato un Dragon Drink».

TBH we’re surprised she didn’t order a Dragon Drink. — Starbucks Coffee (@Starbucks) May 6, 2019

Il riferimento è a una bevanda di ispirazione tropicale che è possibile ordinare nei negozi di Starbucks. Anche il giornalista di HBO Jason Lynch ha twittato in proposito, rilasciando una dichiarazione piuttosto esilarante e al limite della trollata. Su carta intestata di HBO, infatti, ha scritto: «In risposta alla tazza di caffè di Starbucks comparsa nell’episodio di Game of Thrones, HBO dichiara: ‘il caffellatte comparso nell’episodio è stato un errore. Daenerys aveva ordinato un the alle erbe’».

HBO weighs in on last night’s errant #GameofThrones prop: pic.twitter.com/ZkSxoEIEoq — Jason Lynch (@jasonlynch) May 6, 2019

Il complotto di Starbucks e Game of Thrones

Questo gioco di rimandi, al di là delle interpretazioni ufficiali, farebbe pensare addirittura a una operazione di product placement già organizzata a tavolino. L’errore, infatti, è troppo grossolano per essere stato compiuto dai produttori della serie. Ma non vogliamo essere complottisti…