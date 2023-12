Stampa libri online: ecco il servizio di Sprint24 per le aziende

La stampa di libri online è un servizio molto utile per le imprese che vogliono promuovere il proprio lavoro e fare attività di branding, utilizzando questo strumento pubblicitario per sostenere lo sviluppo del business e aumentare la notorietà del marchio.

Si tratta di una soluzione ottimale anche per stampare contenuti cartacei di qualità per possibili investitori, oppure per ottenere una relazione elegante e professionale da presentare ai colleghi.

Oggi, inoltre, grazie alla digitalizzazione è possibile stampare anche poche copie a prezzi contenuti. Per avere un risultato di qualità a costi competitivi basta affidarsi a Sprint24, la tipografia online di riferimento per le imprese che vogliono potenziare la comunicazione aziendale.

Le opzioni di personalizzazione di Sprint24 per la stampa di libri online

Il servizio di stampa libri proposto da Sprint24.com è semplice e intuitivo, permette di effettuare l’ordine in pochi istanti da qualsiasi dispositivo e personalizzare il materiale promozionale in base alle proprie esigenze.

A seconda del budget e del risultato finale che si desidera ottenere, è possibile scegliere tra la stampa digitale e offset dei libri, tecniche differenti che consentono di usufruire del miglior rapporto qualità-prezzo per ogni progetto legato al branding e alla pubblicità aziendale.

La tipografia online offre anche vari tipi di rilegatura dei libri che possono essere selezionati al momento dell’ordine. Per esempio, chi vuole stampare un libro pratico e funzionale può optare per il punto metallico o la spirale, una soluzione economica e versatile per contenuti aziendali di valore.

In alternativa, è possibile preferire la rilegatura olandese, filo refe, in brossura o cartonata, per conferire maggiore prestigio al materiale e ottenere un prodotto più resistente e durevole.

Sulla piattaforma di Sprint24 è possibile definire tanti altri dettagli del libro da stampare online, tra cui il formato, il numero di pagine, la copertina e la stampa in bianco e nero o a colori.

Si possono anche valorizzare i contenuti promozionali con delle nobilitazioni di stampa, per esempio scegliendo plastificazioni, foil oro o vernice uv, oppure richiedendo l’utilizzo di carte pregiate per assicurare eleganza ed esclusività al prodotto finale e differenziarsi dalla concorrenza con un materiale di alto valore.

Come stampare libri, riviste e cataloghi online su Sprint24

In passato la stampa di libri, cataloghi e riviste era un servizio riservato ai grandi editori, con costi piuttosto elevati per le aziende e la necessità di recarsi di persona in tipografia per effettuare il proprio ordine.

Oggi, invece, è possibile stampare online libri e altri materiali promozionali ottimizzando i tempi e in modo economicamente sostenibile, grazie ai servizi di stampa online che consentono di creare prodotti aziendali di qualità con pochi click risparmiando tempo e soldi.

Con Sprint24 è possibile fare tutto online, basta scegliere il tipo di prodotto adatto alle proprie esigenze, configurare il progetto di stampa selezionando tutti i dettagli della copertina e dell’interno, stabilire la quantità da ordinare e inviare il file grafico.

Per garantire la massima qualità ed evitare errori è compreso il controllo tecnico automatico e gratuito, in alternativa è possibile richiedere una verifica più accurata dei documenti e dei materiali scelti optando per il controllo tecnico con operatore o la prova di stampa.

Successivamente, non resta che approvare il progetto di stampa e inserire i dati per la spedizione, con la possibilità di scegliere tra diversi tipi di ordini in base alle scadenze da rispettare e al budget disponibile. Uno dei vantaggi offerti da Sprint24 è il calcolo del preventivo online in tempo reale, infatti è possibile visualizzare il costo complessivo dell’ordine in ogni momento in base alle personalizzazioni richieste.

Si possono anche verificare le recensioni online dei clienti, per valutare l’effettiva qualità del servizio prima di effettuare l’ordine e richiedere i prodotti promozionali per la propria azienda.