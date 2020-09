Verso la riapertura degli stadi con un terzo della capienza

Vincenzo Spadafora ha parlato di una «apertura graduale di stadi e impianti sportivi, in arrivo il protocollo» e Sileri, viceministro della Salute ha rilanciato parlando di un Olimpico con 20-25 mila tifosi e di una capienza per gli stadi fino a un terzo. Il protocollo – deciso dopo un incontro ieri con il presidente della Conferenza Stato Regioni Bonaccini e i presidenti di Leghe – «dovrebbe essere approvato all’unanimità domani da tutti i presidenti delle Regioni». Se tutto fila liscio dovrebbe arrivare sui tavoli del comitato tecnico-scientifico venerdì. Non solo riapertura stadi ma tutte le competizioni sportive dovrebbero essere così riaperte in sicurezza.

Il piano per la riapertura stadi

Non solo allo stadio ma ad assistere dal vivo a tutti gli sport delle discipline principali e minori. L’idea è quella di una «riapertura graduale e in sicurezza di tutte le competizioni sportive, non solo del calcio», ha spiegato Spadafora durante l’audizione. Il principale obiettivo del governo, a questo punto, è quello di «riavere tifosi negli impianti sportivi». La Conferenza delle Regioni e il Cts hanno concordato sulla «possibilità di ammettere il pubblico negli impianti per eventi non continuativi, oltre all’apertura fino a mille presenze negli stadi della serie A» una volta che avremo «i dati che arriveranno dall’impatto della riapertura delle scuole su tutto il sistema paese, perché ovviamente quel rigore e quell’attenzione che noi abbiamo avuto all’inizio della pandemia e che ha consentito di chiudere in sicurezza la scorsa stagione sportiva e sta consentendo di riaprire quella nuova». Regole uniformi per tutte le discipline sportive, quindi, con Sileri che rilancia.

Sileri parla di «ingresso a un terzo della capienza»

Pierpaolo Sileri si è mostrato ancor più ottimista di Spadafora puntando agli stadi che «si possono portare a un terzo della capienza» con «l’Olimpico a Roma con ingresso che potrebbe essere consentito anche a 20-25 mila tifosi». Queste parole le ha dette durante il programma radiofonico Un Giorno da Pecora. La regola deve essere quella dei «due metri di sicurezza, con regole precise: si vietano gli abbracci, con l’utilizzo della mascherina e degli igienizzanti, io penso che l’ingresso ai tifosi si può portare ad un terzo della capienza dello stadio».