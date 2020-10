Lo spot della Regione Lombardia: «Tu non sei Zlatan, non sfidare il virus» | VIDEO

C’è chi chiede a Fedez e Chiara Ferragni e chi si rivolge a Zlatan Ibrahimovic. Cambiano i personaggi e i ‘committenti’, ma resta l’obiettivo finale: sensibilizzare tutti i cittadini a un corretto uso della mascherina, uno strumento alla portata di tutti per limitare il più possibile le possibilità di contagio da Coronavirus. E se Giuseppe Conte ha chiesto ai coniugi Ferragnez, Attilio Fontana si è rivolto al campione svedese del Milan: ecco lo spot Regione Lombardia Ibrahimovic.

«Il virus mi ha sfidato e io ho vinto – dice Zlatan Ibrahimovic nello sport per la Regione Lombardia -. Ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus. Usa la testa, rispetta le regole. Distanziamento sociale e mascherine sempre. Vinceremo noi». Questo è il messaggio lanciato dal campione svedese del Milan che, nelle scorse settimane, ha contratto il Coronavirus prima di guarire.

Spot Regione Lombardia Ibrahimovic: «Tu non sei Zlatan, non sfidare il virus»

Insomma, anche la Regione Lombardia ha deciso di chiedere a un volto molto noto – come Zlatan Ibrahimovic – di rendersi protagonista di un video-spot per sensibilizzare tutti i cittadini all’utilizzo del dispositivo di protezione e la raccomandazione sul distanziamento sociale. Insomma, come fatto prima da Fedez e poi da Chiara Ferragni dopo la telefonata (con lo stesso intento) ricevuta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. I volti noti servono anche a questo: sensibilizzare, soprattutto in una situazione così complicata da cui sembra difficile uscire. Con buona pace delle polemiche suscitate nei giorni scorsi.

