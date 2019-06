Il nuovo spot Nike celebra il calcio femminile scegliendo come protagonista la piccola Makena Cook. Lo slogan «non cambiare i tuoi sogni, cambia il mondo» è un appello a tutte le sportive, grandi e piccole.

LEGGI ANCHE > Mondiali di calcio femminili: Italia prima del girone con 4 vittorie su 4

Lo spot Nike per i mondiali di calcio femminile: «Non cambiare i tuoi sogni, cambia il mondo»

Con l’avvicinarsi dei mondiali femminili di calcio, che inizieranno il 7 giugno in Francia, l’azienda americana pubblica un nuovo spot che ha come protagonista la giovanissima calciatrice di 10 anni Makena Cook. Apparso per la prima volta durante la finale di Champions League Tottenham- Liverpool, lo spot che racconta il sogno della bambina è diventato virale in poche ore.

Nelle prime immagini Makena si trova nel tunnel degli spogliatoi prima della partita tra Olanda e Nigeria, mentre viene tenuta per mano dalla centrocampista Lieke Martens. Dopo aver accompagnato sul campo la sua beniamina, Martens dice alla bambina che «non ha ancora finito». Così Makena si ritrova a giocare al suo fianco, e poi a saltare da un campo all’altro al fianco delle giocatrici più famose, da Fran Kirby a Ji So-Yun. Viene catapultata poi in un photoshoot con la brasiliana Andressa Alves, conquistando la copertina del videogioco Fifa record di incassi. La rivediamo poi al fianco di Alex Scott , ex giocatrice dell’Inghilterra e dell’Arsenal che viene immaginata come la prima allenatrice donna della squadra maschile del Barcellona. Makena finisce il suo sogno tirando una punizione decisiva, per ritornare poi nel tunnel dello spogliatoio. Ed è lei a prendere la mano di Lieke Martens dicendole «sei pronta?».

(Credits immagine di copertina: fermo immagine Youtube Spot Nike)