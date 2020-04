Il Veneto riapre agli spostamenti verso le seconde case

Come già capitato in altre occasioni recenti, il Veneto decide di andare per la propria strada. Il governatore Luca Zaia ha, infatti, annunciato la firma di due ordinanze che vanno in contrasto con il temporeggiamento del governo per la prossima fase-2. Si potranno effettuare, a partire da domani (martedì 28 aprile) spostamenti nelle seconde case di proprietà – ovviamente all’interno dei confini della Regione – e anche quelli atti alla manutenzione delle barche ormeggiate nei vari porti.

LEGGI ANCHE > I fidanzati rientrano nel concetto di «congiunti» che permetterà le visite dal 4 maggio?

La prima ordinanza sugli spostamenti nelle seconde case sarà in vigore a partire dalle ore 6 di martedì 28 aprile. I cittadini veneti che hanno una seconda casa di proprietà, dunque, potranno mettersi in viaggio per raggiungerla. Stesso discorso vale per i proprietari di barche e natanti. Ovviamente, però, non si fa riferimento al poter utilizzare le proprie imbarcazioni: si potranno raggiungere i porti solamente per la manutenzione.

Spostamenti nelle seconde case, il Veneto dice sì

Oltre agli spostamenti nelle seconde case, quest’oggi (a partire dalle 18 del 27 aprile) entrerà in vigore anche una seconda ordinanza che anticipa – per tempi e modi – quanto previsto dal dpcm del 26 aprile del governo. Il tema è quello dell’attività sportiva all’aperto. In Veneto, infatti, si potranno riprendere le corse a piedi e in bicicletta all’interno del proprio Comune di residenza. Il tutto, ovviamente, mantenendo le distanze di sicurezza e evitando assembramenti.

Il commento sulla conferenza stampa di Conte

Durante la sua conferenza stampa, Luca Zaia ha usato una metafora per commentare il temporeggiamento del governo con la fase-2: «Sappiamo che mangiare può fare male ma non è che dobbiamo morire di fame. Non possiamo fare le cavie, dobbiamo anche vivere. Sarebbe come dire chiudiamo le strade perché ci sono gli incidenti».

(foto di copertina: da conferenza stampa di Luca Zaia)