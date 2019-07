È possibile rendere la colonna sonora perfetta ancora più perfetta? sì, se c’è lo zampino – ed è proprio il caso di dirlo – di Beyoncé. La cantante ha infatti presentato l’unico brano inedito del live action de Il Re Leone, dove lei dà la voce alla leonessa Nala.

Spirit è la canzone che mancava al Re Leone

Si chiama “Spirit” il brano inedito del Re Leone nella sua versione Live Action. A cantare è Beyoncé, che dà anche la voce al personaggio di Nala. Il brano scritta appositamente da IIya Salmanzadeh, Timothy McKenzie e Beyoncé racconta il discorso che Nala potrebbe fare a Simba per convincerlo a perseguire il suo destino: parla infatti di resilienza, della grandezza e dell’essere un leader.

Il brano è una delle canzoni inedite che conosceremo con la nuova versione del classico Disney ma anticipa anche il prossimo album della ex-Destimny’s Childf, che uscira il 19 luglio con “The Lion King: The Gift”, una vera e propria ode musicale ispirata alla storia intramontabile del Re Leone. « Volevo che tutti riuscissero a fare un viaggio molto personale per entrare in connessione con la storia», ha dichiarato l’artista presentando l’album. «Ogni canzone è stata scritta per riflettere la narrazione del film dando all’ascoltatore la possibilità di crearsi le proprie immagini, ascoltando una nuova, moderna interpretazione. Era importante che la musica non fosse solo eseguita dagli artisti più interessanti e talentuosi, ma anche prodotta dai migliori producer africani. Autenticità e cuore per me erano fondamentali». Una sorta di storytelling musicale, un’accompagnamento al film che si aggiunge alla già famosissima colonna sonora. Non solo: è una vera e propria celebrazione del continente africano, infatti Beyoncè ha sottolineato che «si tratta di un mix di generi e collaborazioni che non ha un unico suono ma è influenzata da tutto: r&b, pop, hip hop e Afro Beat»

(credits immagine di copertina; instagram beyonce)