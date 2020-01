Dopo lunghi mesi di tribolazione politica, finalmente la Spagna potrebbe tirare un respiro. Si è infatti riuscito a formare un nuovo governo sotto l’alleanza dei socialisti di Pedro Sanchez e i politici antisistema di Podemos. Il governo prende il via con l’astensionismo della sinistra separatista catalana che però ottiene in cambio un tavolo e un impegno sulla Catalogna.

Spagna, via al governo PSOE-Podemos con l’astensione di ERC

Per la prima volta dopo l’era di Franco, la Spagna potrebbe tornare ad avere un governo di sinistra. L’alleanza stretta tra PSOE e PODEMOS, che include anche i nazionalisti baschi del Pnv, infatti si è concretizzata dopo le tante elezioni anticipate, quattro in quattro anni per l’esattezza, grazie all’astensione di Esquerra Republicana de Catalunya, che aveva approvato a maggioranza la non opposizione dei suoi 13 deputati. Un silenzio non gratuito però: ERC in cambio del suo astensionismo che equivale a un benestare alla nuova alleanza, ha ottenuto un tavolo negoziale da istituire entro 15 giorni dalla formazione del nuovo esecutivo per discutere la situazione della Catalogna, il cui conflitto verrà riconosciuto come “politico” e non più solo come crimine istituzionale. Non solo: nell’accordo tra Erc e Psoe, il cui testo è stato anticipato da El Pais, è riportato anche che il tavolo negoziale dovrà essere bilaterale e che non sono previsti veti su alcuna proposta che verrà presentata. Questo significa che anche un eventuale nuovo referendum sull’autodeterminazione non potrebbe essere scartato a priori.

Al primo voto di fiducia previsto per la fine di questa settimana però i numeri non basteranno: sarebbero necessari infatti una maggioranza di 176. Il governo quindi potrebbe vedere “la luce” grazie al voto dopo l’Epifania, quando invece sarà necessaria solo la maggioranza semplice.

