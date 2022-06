SpaceX licenzia dipendenti per lettera che criticava Musk

SpaceX ha licenziato diversi dipendenti per aver preparato una “lettera aperta” in cui criticavano il comportamento di Elon Musk nella sfera pubblica, secondo quanto scritto dalla direttrice dell’azienda aerospaziale, Gwynne Shotwell, in una e-mail inviata a tutto il personale e il cui contenuto è stato confermato da un dipendente. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi.

La lettera sarebbe stata condivisa dai firmatari con gli altri colleghi con l’invito a sottoscriverla. Ma “alcuni si sono sentiti a disagio e intimiditi e/o arrabbiati perché la missiva li esortava a firmare qualcosa che non rispecchiava le loro opinioni”. “Abbiamo troppo lavoro da portare avanti e non c’è bisogno di un tale attivismo smisurato”, si legge nella mail, nella quale poi viene aggiunto che l’azienda, in seguito a un’inchiesta, “ha licenziato un certo numero di impiegati coinvolti” in questa iniziativa. La lettera faceva anche riferimento alle accuse di molestie sessuali rivolte a Musk.

Fine settimana molto intenso per la SpaceX, la compagnia di Elon Musk, che punta ad una tripletta di lanci da oggi fino a domenica. Il primo, che dovrebbe portare in orbita altri 53 satelliti Starlink per l’Internet globale, è previsto per la giornata di oggi venerdì 17 giugno alle 18,08 ora italiana. Il razzo Falcon 9, che partirà dalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center della Nasa, in Florida, si prepara anche a stabilire un nuovo record: sarà infatti il suo tredicesimo volo, il numero più alto mai raggiunto per questo razzo. Il secondo lancio, in programma per sabato 18 giugno, dovrebbe portare nello spazio un satellite di telerilevamento radar per l’esercito tedesco, SARah 1. La partenza dovrebbe avvenire dalla Base Spaziale Vandenberg in California, alle 16,00 ora italiana. Per l’ultimo lancio la SpaceX torna in Florida, alla Stazione Spaziale di Cape Canaveral: da qui dovrebbe partire l’ultima missione, alle 06,30 del mattino (ora italiana) di domenica 19 giugno, che porterà in orbita un satellite commerciale per le comunicazioni dell’azienda Globalstar. Inizialmente il razzo Falcon 9, che oggi si appresta a battere il suo record di voli, era stato progettato per effettuare fino a 10 missioni. La SpaceX ha poi esteso questo limite, puntando a far volare i suoi Falcon 9 per almeno 15 missioni prima di ritirarli, come si legge in un report pubblicato sul sito Aviation Week. Jessica Jensen, una dirigente dell’azienda, ha dichiarato infatti che adesso i componenti dei razzi, durante i test, vengono sottoposti a sforzi molto maggiori per assicurarsi che possano resistere per almeno 15 voli.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]