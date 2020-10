Sorteggi Europa League, contro chi giocheranno le italiane

Roma, Napoli e Milan hanno da poco conosciuto le avversarie contro cui dovranno giocare nei rispettivi gironi di Europa League. A Nyon sono infatti andati in scena i sorteggi di Europa League e le 48 squadre presenti nell’urna sono state suddivise in 12 gironi da 4 partecipanti ciascuno.

LEGGI ANCHE –> A molti tifosi è saltato il segnale Dazn al rigore decisivo di Rio Ave-Milan

La Roma di Paulo Fonseca è stata la prima squadra ad essere stata pescata dalla mano di Ciro Ferrara ed è stata automaticamente inserita nel gruppo A. I giallorossi, che erano in prima fascia, se la dovranno vedere contro lo Young Boys, il Cluj e il Cska Sofia.

Il Napoli di Rino Gattuso, altra squadra in prima fascia, è stata abbinata al gruppo F e se la vedrà contro la Real Sociedad, l’Az Alkmaar e Omonoia Nicosia.

Il Milan di Stefano Pioli, dopo l’incredibile qualificazione conquistata al termine di ben 24 calci di rigore nella partita contro il Rio Ave, è stato inserito in terza fascia. Sorteggio di Europa League che avrebbe potuto nascondere molte insidie. È invece andata piuttosto bene ai rossoneri: gruppo H per loro insieme al Celtic, allo Sparta Praga e al Lille.

Un sorteggio di Europa League, dunque, abbastanza fortunato per tutte e tre le italiane: Roma e Napoli hanno evitato lo ‘spauracchio’ Leicester, inserito in seconda fascia. Il Milan, come detto, era la squadra che sulla carta avrebbe rischiato di finire in un girone di ferro, ad esempio contro una tra Arsenal e Tottenham, oppure contro Villarreal e Leicester. Tutte le avversarie, invece, sembrano essere alla portata della squadra di Stefano Pioli, che probabilmente potrà contare anche su un ritrovato Zlatan Ibrahimovic, attualmente ai box dopo la positività al Covid-19.